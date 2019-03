Una mañana con discursos duros, expresiones tensas y reuniones inusuales

El presidente Mauricio Macri se presentó frente a buena parte de los funcionarios políticos del Gobierno luciendo medias de distinto color en alusión al Día Mundial del Síndrome de Down. "Me puse esto porque la diversidad es algo maravilloso y nosotros no tenemos que dejar a nadie atrás”, dijo el Presidente en la única parte de su discurso en el Gabinete Ampliado en donde se lo pudo ver relajado en medio de una mañana cargada de caras largas y gestos adustos.

"Hay mucho malestar y se nota. No sólo cuando Macri dijo que hay que llorar menos, sino que se pudo ver en las diferentes acciones de una mañana atípica", explicó un hombre que suele recorrer los pasillos de la Casa Rosada.

Tan atípica fue la mañana que, a pesar de los tres eventos de importancia que se realizaron entre las 9 de la mñana y las 12 del medidía, no hubo ningún tipo de contacto con la prensa. Y no solo eso, por primera vez se pudo ver en vivo y en directo el Gabinete Ampliado en donde hubo un nuevo "encendido" discurso de Macri que nuevamente se lo volvió a ver en este nuevo rol de "enojado" que ianuguró cuando se realizó la apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

Ese mismo rostro adusto fue el que se pudo ver minutos antes de una llamativa reunión que se sucedió a media mañana entre los dos encuentros del gabinete. Luego del recorrido en el Paseo del Bajo de Macri junto al Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, por las obras del Paseo del Bajo; tres de las cuatro figuras de peso del Pro se encerraron en la van presidencial a solas.

El encuentro entre los tres ejecutivos duró 15 minutos poco más del doble de lo que duró el paseo por las obras que no superó los siete minutos. "Se habló de las obras", dijo un Larreta poco convincente quien no tuvo la oportunidad de "publicitarla" porque se levantó la conferencia -sin preguntas- que estaba programada para el final de la recorrida.

Tampoco hubo contacto con la prensa al término del encuentro del Gabinete nacional, rompiendo así una costumbre en la que uno o dos ministros comentan los temas que se dicutieron en el encuentro y se prestan a preguntas de los periodistas.

"Lo números no dan como algunos esperarían. Hay malhumor y se nota. Macri incita a todos a que no hay que aflojar y seguir para adelante, pero se lo nota que está más tenso que en otras oportunidades", explicó otra fuente que pudo semblantear el humor presidencial durante esta mañana en donde Cambiemos mostró una cara poco habitual.