“No estoy en campaña”, dice Lavagna y se muestra como el candidato del consenso

El ex ministro y virtual precandidato a presidente por el peronismo Roberto Lavagna sostuvo que no resultó una sorpresa que en los últimos años no se hayan creado nuevos puestos de trabajo ni se hayan logrado las inversiones que ilusionaban al Gobierno de Mauricio Macri.

“En diez años se fueron u$s 10.7000 millones; 4000 millones de 2010 a 2015 y u$s 67000 millones en los últimos tres años. Sólo en enero se fueron otros u$s 2000 millones”, cuestionó el economista, principal orador en la conferencia de la Fundación Mediterránea en Córdoba.

Según Lavagna, el problema del país en la última década “no fue la política económica, sino las políticas económicas”. Y describió: “En ocho años hubo dos políticas económicas absolutamente distintas, opuestas entre sí: intervencionista una, la otra de clara afinidad financiera”.

“El problema económico –agregó- es también un problema de orden político, el sentimiento del que gana una elección toma todo” porque, “a partir de esa concepción”, el que gana “no convoca a un gobierno de concertación o coalición”. “Es el ‘toma todo’ para siempre”, sentenció y cuestionó que “los últimos dos gobiernos se apoderaron de instrumentos del Estado”.

Según Lavagna, eso hace que “si continúa el rumbo con uno o con otro, probablemente el país pague el precio del estancamiento”.

En ese marco, el ex ministro aprovechó su presentación estelar en para plantear la tercera opción –el peronismo no kirchnerista- en la que aún no termina de lanzarse como precandidato. “En un país donde no hay mayorías, es absolutamente imprescindible la creación de consensos básicos. El país después de 2001 ha demostrado que puede construir consensos”, afirmó.

“La única manera de equilibrar las cuentas es a través del crecimiento. No tenemos derecho a que un país como Argentina viva en recesión permanente”, expresó.

Al término de la ponencia, en diálogo con la prensa, el economista aprovechó para renovar el cruce con el Gobierno por los datos económicos. "Cuando vuelvan a crecer me avisan", afirmó en sintonía con palabras que más temprano lanzó Nicolás Dujovne. El ministro de Hacienda había afirmado, en respuesta a otra frase de Lavagna, que "una cosa es crecer 9% haciendo todo mal y otra cosa es crecer haciendo todo bien".

Casi candidato

Tras su presentación, Lavagna respondió algunas preguntas. Inevitablemente, lo consultaron por su candidatura. Y, sin confirmarla y aunque aclaró que no está en campaña, dejó bastante en claro que está pensando en eso.

“¿En carácter de qué estoy acá? En carácter de alguien que está convencido de que llevamos un enorme riesgo de una colisión si no cambiamos las conductas y de que hay crear consensos sobre los peligros que se corren. Y para evitar tener que elegir entre dos alternativas que fracasaron”, respondió.

“Sobre el futuro, es difícil”, continuó entre risas. “Hay sectores del justicialismo, del radicalismo, una unificación de criterios entre sectores de los dos mayores partidos y la sociedad civil. Esa es mi palabra, no estoy en campaña”, dijo.

A su vez, tampoco descartó que una tercera fuerza pueda ser encarnada en la candidatura de una mujer. "Quién encabece es secundario. Puede ser él, puede ser ella", afirmó.

Pese a que no está en campaña, también aclaró que, como eventual presidente, no indultaría a los condenados por causas de corrupción, algo que circula como un rumor de ciertas usinas que plantean un eventual acuerdo espurio entre el ex ministro y la ex presidenta Cristina Kirchner.