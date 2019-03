“¡No canten!”: el pedido de Guillermo Moreno a los kirchneristas que están presos

Se filtró el audio de una llamada telefónica entre el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y la esposa de Julio De Vido, Alessandra Minnicelli, en la que el ex funcionario le cuenta que pidió a los presos "¡Que no canten!". Minnicelli, por su parte, critica duramente al ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, uno de los primeros arrepentidos en la causa de los cuadernos, y promete "hacerlo bosta".

En el audio, que fue difundido por el canal TN, la esposa del ex ministro de Planificación le comenta que, en una comisión en Ensenada, dijo que "el peor escenario es que el lunes metan presa a Cristina" y pidió a los presentes a "estar movilizados y alerta" porque no hay oposición y "hay que salir a defender a Cristina y bancarla porque sino estamos en el horno".

Moreno disiente con ese razonamiento y cuestiona que se estén "ordenando las cosas en función de las personas y no en función de la política", cuando debería ser al revés. Y añade: "Con ese criterio Julio (De Vido) no va a salir más de la cárcel si seguimos haciendo las cosas así. ¿Por qué repetimos las estupideces?".

En el diálogo, ambos coincidente en la necesidad de un mensaje de unidad.

"Nadie tiene un mensaje único en este momento, ni único ni claro, ni siquiera hay valoración hacia todo lo que se hizo. Te lo digo sinceramente, salvo un empoderamiento berreta de los derechos humanos, para el resto de las cosas, no hay valoración", sostiene Minnicelli ante el pedido de Moreno de un "mensaje único".

"¿Sabés qué pasa? Si no nos plantamos en un lugar y seguimos repitiendo esas estupideces de que si uno va preso se la tiene que aguantar y si otro va preso es un quilombo, entonces estamos en un lío grande", continúa el ex funcionario.

Y cuenta que le pidió a quienes están presos que "no hablen". "¡Que no canten! Que terminen de hablar, que lo único que están haciendo es hablar boludeces porque ahora van a empezar los nuestros, ya empezó el pelotudo de Abal Medina y van a seguir todos los demás", lanza.

También Minnicelli critica duramente al ex jefe de Gabinete: "Es un cagón, Guillermo.¿Escuchaste la estupidez que dijo? Yo estoy pidiendo para el lunes sin falta que me den copia de los testimonios de estos imbéciles, de todos estos imbéciles".

Y carga en el final contra el ex titular de la CAC, Carlos Wagner: "Los que están recontra-cagados son todos estos que están diciendo boludeces. Yo a Wagner me lo voy a cargar porque el tipo tiró el nombre que estaban buscando y lo tiró porque estuvieron extorsionando a todos por su libertad, el tipo es un hijo de p..., es una basura. Yo ahora voy a juntar todos los discursos donde Wagner levantaba a Julio, a Cristina y a Néstor. Lo voy a hacer bosta a este idiota".