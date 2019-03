"Creer que sin devaluar no hay competitividad es la raíz de la tragedia"

Con sus 70 años y credenciales que hablan de mucho camino recorrido, Mario Blejer, ex presidente del Banco Central, habla desde un lugar que tiene la contundencia del que parece estar de vuelta de todo y a la vez la humildad del que no deja de cuestionarse nada.

-¿Genera algún tipo de alivio el hecho de que el Tesoro vaya a vender u$s 60 millones diarios? Parece un esquema muy rígido y demasiado preanunciado...

-Entiendo que el efecto de la medida va a ser muy acotado en la práctica pero lo que importa acá es la actitud de intervenir, la señal de que no van a dejar abandonado al mercado. Los números en sí, si es mucho o poco, no me preocupan demasiado. En todo caso los van a cambiar y el propio FMI va a acompañar. Lo cierto es que estas cosas se va probando a medida que se van haciendo.

-En paralelo el Central anunció una serie de medidas que implican un rigor monetario aún mayor y apuntan a secar al máximo la plaza en un contexto recesivo y de consumo muy golpeado...

-Cambiar los parámetros de comportamiento después de 12 años de políticas muy laxas es muy complicado. Al Banco Central no le queda más remedio que sobrecompensar en el corto plazo. Porque no tiene margen. Lo importante es ver qué hacemos en el largo plazo para contener la demanda. Si vamos a recurrir a las tasas u otras alternativas. Necesitamos generar más oferta a través de mecanismos legítimos como mejorar la balanza comercial, compitiendo mejor en el mercado internacional y no sólo porque hubo una devaluación. Argentina piensa la competitividad sólo en términos cambiarios y ésa es la raíz de su tragedia.

-El sendero de desinflación tan buscado no se está verificando. No, al menos, en los tiempos previstos. Enero sorprendió y febrero ya puso al mercado en vilo con 3,6%. ¿La recesión no debería estar restringiendo el impacto de la devaluación y desalentando ese traslado a precios?

-Pese a la recesión, el traslado se produce en forma nominal. Aunque no se venda, se prefiere tener los productos importados como stock sin ganancia. además de que el costo de reponer stock también es alto. Entonces lo que estamos viendo no es sólo que el pass-through es más alto sino también más rápido, se está acelerando. Es que cuando prolifera la devaluación también lo hacen los mecanismos para ajustar precios, para remarcar. Se perfeccionan, se mejoran. El mercado se vuelve más eficiente en ese sentido

-Hace poco remarcó que la inflación no es sólo un fenómeno monetario....

-Los economistas tenemos muchas certidumbres que hoy debemos cuestionar. Por ejemplo, que los intereses no pueden ser negativos ya que nadie va a pagar por dejar la plata en el banco. Y hoy hay muchos países con tasas negativas. Acá vemos que se están aplicando políticas recesivas, contractivas y la inflación no sólo no baja sino que sube. Se ven paradojas así también en EE.UU. y en Europa donde, en cambio, no logran que haya inflación. La tecnología tiene mucha incidencia hoy ya que permite aumentar la demanda sin inflación porque bajan los costos. Entonces no es que la teoría está toda mal. Pero las condiciones cambiaron y cuando las condiciones cambian, es necesario repensar las cosas.