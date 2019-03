Un paro en Vaca Muerta pone en cuestión el blindaje de la actividad

Comenzó un paro de 24 horas en los yacimientos de gas y petróleo de la denominada Cuenca Neuquina (Vaca Muerta) que abarca a las provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén. La medida impulsada por el sindicato de petrolero privados de esas tres provincias está conducido por el senador Guillermo Pereyra, y se concretó debido a la muerte del operario Marcelino Ariel Sajama en el yacimiento Aguada del Chivato de la empresa Medanito por la falla de una válvula de achique de un equipo de la empresa Clear Petroleum y lesiones graves en otros tres en jurisdicción de Exxon Mobil, que explota el yacimiento de Bajo del Choique-La Invernada en cercanías de Rincon de los Sauces, operado por la empresa Ensign.

La medida de fuerza abarcará distintas áreas de la actividad, sin que se tenga claro si afecta a la producción de los hidrocarburos. Pereyra negó que esto vaya a suceder. Fuentes no oficiales calcularon que las pérdidas podrían llegar hasta u$s 4 millones, lo cual pone en tela de juicio al blindaje de la actividad que fuera firmado por los gobiernos nacional y provincial, sindicatos y empresas, que busca protegerla de paros como el de hoy

La inversión privada para Vaca Muerta desde que se diera a conocer como tal por parte de la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex gobernador Jorge Sapag llega a los u$s 24.000 millones y fue el eje de la última elección para gobernador del pasado 10 de marzo. Allí se impuso el actual gobernador y candidato por el MPN, Omar Gutiérrez, quien basó su campaña en ser uno de los garantes para la atracción de capitales con destino al yacimiento de gas y petróleo no convencional.

También para la Nación es vital Vaca Muerta. Ayer Pereyra intentó tranquilizar a todos los sectores al señalar que los trabajadores vinculados a los yacimientos no convencionales -el fuerte de Vaca Muerta- no adherirán al paro. Pero este punto, al igual que como el referido a la producción no quedó claro después de los dichos de Pereyra, quien preside la Comisión de Energía del Senado de la Nación y se muestra como un aliado de Gutiérrez y del presidente Mauricio Macri.

Su actuación gremial es duramente criticada por el Frente de Izquierda de los Trabajadores y el Polo Obrero. La Justicia neuquina tiene abierta una investigación por presunta malversación de fondos de su propio sindicato. El actual parlamentario del Mercosur y ex candidato por el kirchnerismo local, Ramón Río Seco, también critica duramente a Pereyra, quien aparece como el hombre de mayor confianza para las empresas al punto que en uno de los últimos viajes a Houston era tratado con la mayor deferencia por parte de los CEOs de las multinacionales del sector al punto de llamarlo por su nombre de pila en inglés: "Willie".

El senador–gremialista dijo que son cinco los operarios muertos en lo que va del 2019 aunque fuentes petroleras privadas lo elevan a siete desde la firma del blindaje que incluye una adenda (modificación) a los convenios colectivos de trabajo.