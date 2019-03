Hasta dónde puede subir el dólar

El Banco Central (BCRA) calcula todos los días cuál es el tipo de cambio multilateral, que hoy está en 121,3, pero en 2008, en la época dorada de los superávit gemelos, estaba en 160, con lo cual el techo sería de $ 53,71 similar a lo que se están negociando los futuros de dólar para octubre.



El Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM) mide el precio relativo de los bienes y servicios de la economía argentina con respecto al de los de los principales 12 socios comerciales del país, en función del flujo de comercio de manufacturas.



La autoridad monetaria lo obtiene a partir de un promedio ponderado de los tipos de cambio reales bilaterales de los principales socios comerciales del país. Se considera la evolución de los precios de las canastas de consumo representativas de los socios comerciales expresados en moneda local en relación con el valor de la canasta de consumo local, constituyéndose como una de las medidas amplias de competitividad.



El ITCRM se elabora y publica de forma diaria, a partir de las cotizaciones de las monedas a las 15 horas de cada día y contempla un mecanismo de diarización de las estimaciones y de replicación de los últimos datos de los índices de precios representativos para información aún no conocida.

Este tipo de cambio ayer estaba a 121,3 con un dólar de $ 40,72, pero en el 2008, en la época dorada de los superávit gemelos, estaba en 160, por lo que si se hace una regla de 3 simple daría un tipo de cambio de $ 53,71 para llegar a esos mismos 160.



El analista financiero Hernán Muzio lo explicó fácil: “La curva del tipo de cambio multilateral que actualiza todos los días el Banco Central da una idea de lo apreciado o devaluado que está el peso teniendo en cuenta los términos de intercambio con varias monedas, como dólar, euro, real. Ahí te das cuenta que con Carlos Menem estábamos caros en dólares y al final Duhalde hizo overshooting con la devalueta. Después con Néstor Kirchner se estabilizó en 160 por largo tiempo. Era la época de los famosos superávit gemelos”.

Después con Cristina la Argentina se volvió cara en dólares y lo coronó con el cepo al dolar. Por eso en 2015 estaba muy abajo la curva del ITCRM.



¿Qué pasó ahora? “Es simple, el aumento del dólar se traslado a precios (pass through), y al dólar lo empezaron a planchar con la megatasa de las Leliq, que son peores que las antiguas Lebac, dado que capitalizan todas las semanas. Si lo otro era una bola de nieve, esta es una avalancha. El Gobierno se comprometió a cortar la emisión monetaria, y lo está cumpliendo, pero las Leliq son emisión futura”, advierte Muzio.

Futuros del dólar

En Wall Street ven un dólar a $ 62,46 para dentro de un año, de acuerdo a los contratos a futuro que se comercializan en Nueva York, denominados NDF. En tanto, los futuros a un mes se negocian a $ $ 43,36, a dos meses a $ 45,19, a tres meses a $ 46,96 y a nueve meses a $ 57,31.

Otra de las formas para saber a cuánto puede llegar a estar el dólar en los próximos meses es revisar los contratos que se negocian en el mercado de futuros de Rosario en Rofex, donde los contratos más largos operan a febrero de 2020, a un tipo de cambio de $ 60, pero es el mayorista que se toma como referencia, mientras el minorista según el banco puede llegar a estar hasta $ 1,50 más caro, por lo que equivaldría a un dólar de más de $ 60.

En la actualidad, se negocian contratos a $ 43,94 para abril, pero hay que tener en cuenta que se trata del dólar mayorista, que suele ser $ 1,50 más barato que el minorista, por lo que equivaldría a una divisa de más de $ 45.



Para mayo, en tanto, se negocian contratos (siempre a precios del mayorista) de $ 45,65, para junio de $ 47,36, para julio a $ 49,20, para las PASO de agosto a $ 50,75, para septiembre a $ 52,25, para octubre a $ 53,90, para noviembre a $ 55,40 y para diciembre a $ 56,90. En tanto, para enero del año que viene los contratos se mueven en torno a $ 58,40.



En rigor de verdad, la cotización del dólar tiene mucho que ver con la inflación. Si se espera un alza de precios del 32% para este año, este mismo porcentaje es lo que puede llegar a subir el dólar.

Lógicamente, a mayor volatilidad de la divisa, más necesidad de cobertura de la economía real, lo que provoca un mayor volumen en el mercado de futuros.



Los futuros de dólar en Rofex son contratos por diferencias. Es decir, no hay entrega física de dólares sino que al vencimiento del contrato el mismo se liquida por diferencias entre el precio original al cual se ingresó (compra o venta) y el tipo de cambio mayorista publicado por el BCRA para el día de vencimiento del contrato (es la Comunicación A 3500, no cualquier tipo de cambio).



Cada contrato equivale a u$s 1000. Por lo tanto, si se compra un contrato a mayo a $ 46,20 y se lo mantiene hasta el vencimiento y el tipo de cambio Comunicación A 3500 finaliza el mes en $ 47,20 se gana $ 1000 ($ 1 por cada dólar). Si finaliza en $ 45,20, se pierde $ 1000. Se puede cubrir el margen con distintos activos aceptados en garantía por la cámara compensadora, como fondos comunes de inversión, Lecap, acciones y bonos con su respectivo aforo.



El interés abierto para cada mes son los contratos que están concertados y pendientes de cancelación. Un futuro se puede cancelar en cualquier momento hasta la fecha de vencimiento mediante la operación contraria a la inicial (si se abre posición como comprador, para cancelar hay que vender). Si se mantiene el contrato hasta el día de vencimiento de la posición, se cancela por diferencia de precios contra el dólar BCRA 3500. Todo lo que suba o baje hasta el vencimiento obliga a poner o da el derecho de cobrar las diferencias de días que ganes o pierdas