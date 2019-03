La encuesta del conurbano que perturba a Cambiemos: el Peronismo Federal lo desplaza a tercera fuerza

Alternativa Federal, el espacio integrado por gobernadores y otros referentes del justicialismo, supera al macrismo en la intención de voto de los electores del conurbano bonaerense, al llegar al 27,8%, contra 21,4% de Cambiemos.

El dato surge de una encuesta de Federico Gonzalez y Asociados realizada el pasado fin de semana en el conurbano bonaerense, y en la que Unidad Ciudadana aparece como primera fuerza, con 35,2% de la intención de voto para las elecciones presidenciales.

La mayor evolución la registra Alternativa Federal, con 27,8%, contra 21,4% del macrismo, que queda en tercer lugar.

Además, el relevamiento de Federico González, que confecciona encuestas para distintos espacios políticos, revela que el pesimismo sobre la evolución de la economía es generalizado en el Gran Buenos Aires.

Dentro del espacio de AF, que por el momento determinaría a su candidato presidencial en primarias (PASO), Sergio Massa figura al frente de las preferencias de los habitantes del Gran Buenos Aires.

El sondeo fue realizado entre el 14 y el 16 de marzo, en base a consultas a electores residentes en los partidos del Gran Buenos Aires.

Detrás de las tres principales fuerzas aparece con un 3,5% de intención de voto la izquierda clásica (Nicolás Del Caño) y le sigue luego con 2% el economista liberal José Luis Espert.

Tanto Unidad Ciudadana como Cambiemos llevarían al frente de sus fórmulas a Cristina Kirchner y a Mauricio Macri, de no haber cambios, por lo que se presentarían a las PASO sin competidores internos. En ese marco, CFK recoge e 31,5% de intención de voto y Macri el 21,4%.

Entre los precandidatos de AF, Massa alcanzaría, según el relevamiento de González, 13,9% de los votos, con Roberto Lavagna segundo, con 7,7%, pese a que el exministro aún no termina de definir si jugará o no en octubre y por lo tanto no está aún instalado como candidato.

Los otros aspirantes del espacio que manifestaron su voluntad de competir son Juan Manuel Urtubey, que consigue un 5%, y Miguel Ángel Pichetto, con apenas 1,1%.

El informe ubica a Daniel Scioli y a Felipe Solá como precandidatos de Unidad Ciudadana (kirchnerismo), sumando 2,5 y 1,2% de la intención de sufragio, respectivamente.

La muestra, de 800 casos, marca, por otra parte, un negativo panorama sobre la evolución económica y social de la Argentina. Así, 47,5% cree que empeorará la situación económica en 2019, contra 25,4% que sostiene que mejorará.

Un punto clave es la perspectiva sobre la inflación. 40,1% sostiene que será mayor a la del año pasado, en tanto que 26,4% la visualiza como menor. Como consecuencia, para 42,2% aumentará la pobreza y para 17,3% disminuirá.