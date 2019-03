Bioceres la tenía difícil para salir a Bolsa, pero encontró un atajo en Wall Street

En 2018 la empresa rosarina de biotecnología Bioceres intentó salir a bolsa, pero la inestabilidad del mercado local se lo impidió. Sin embargo, gracias a un "reverse merger" que comenzó en octubre pasado, desde el 14 de marzo que la compañía cotiza en Nueva York, bajo el tiker BIOX.

Pero, ¿qué es un "reverse merger"? El director de MB Inversiones, Diego Martinez Burzaco, explicó: "La empresa opta por comprar una compañía en Estados Unidos que ya cotizaba, reorganizarse y así ya estar cotizando en esa plaza. Bioceres quiso salir a cotizar a bolsa, local e internacional, dos veces durante 2018 y tuvo que suspender la colocación por las pésimas condiciones financieras en Argentina".

Martínez Burzaco apuntó que "este tipo de estrategia es muy usada para evitar hacer los trámites desde cero para poder cotizar en Estados Unidos", porque permite "acortar trámites y caminos para cotizar en Wall Street". El inversor, agregó, "en realidad está comprando Bioceres, ya que la otra empresas era como una cáscara".

Juan Goicoa, socio de la consultora 717 Capital, señaló al respecto: "Es un proceso alternativo para listar una compañía que se ha impuesto en los últimos años con gran éxito en mercados emergentes, sobre todo en compañías chinas, que tiene un gran atractivo por un bajo nivel de costos y un proceso muchísimo más simple que un IPO; además de que requiere tickets más bajos para estar listado, lo que actúa como una barrera para levantar capital en los mercados para las empresas medianas, limitando su posibilidad de desarrollo".

Sobre el caso de Bioceres, en particular, sostuvo que al ser una compañía en crecimiento y de alto riesgo por el tipo de actividad que desarrolla, biotech, es conveniente fondear su negocio con capital versus deuda, tener sus acciones listadas es el paso previo para lograr crecimientos exponenciales ganando una "moneda de cambio" para comprar empresas más chicas a cambio de acciones de Bioceres que no tienen otra forma de hacer un cash out, como fue el caso de Rizobacter.

Las bases de Bioceres

Mágali Urquiza, analista de biotecnologia de Finguru, resaltó que lo relevante de esta compañía es el impacto de las semillas transgénicas en el mercado, tomando en cuenta los vaivenes climáticos extremos como producto del calentamiento global.

"Bioceres ya tiene más bases para comercializar la primera generación de semillas modificadas genéticamente que permiten cosechar a pesar de la hostilidad climática. Esto significa que el terreno puede estar expuesto a sequías, tal como el bh4, y aún así no perder calidad en términos de producto", apuntó.

Detalles técnicos de la operación

En cuanto a los detalles técnicos, el informe del Banco Industrial, del head of Equity Strategy Ariel Sbdar, detalló que la "Union Acquisition Corp. (UAC) estructurada como una special purpose acquisition company (SPAC) finalizó el 14 de marzo el proceso de reverse merger con Bioceres INC. y cambia su nombre a Bioceres Crop Solutions Corp."

Al mismo tiempo, el estudio especificó: "UAC firmó el Acuerdo de Intercambio, según el cual UAC compra a Bioceres LLC (el "Vendedor") las acciones de Bioceres y toda la participación mayoritaria del Vendedor en Bioceres Semillas. Como contraprestación por la transferencia de todas las acciones emitidas y en circulación de las acciones de Bioceres y el 87.2739% de las acciones emitidas y en circulación en Bioceres Semillas a UAC, UAC emitió 27,116,174 acciones ordinarias y 7,500,000 warrants al vendedor. Adicionalmente, el 22 de octubre de 2018, la Sociedad controlante, RASA Holding y los “Grantors” celebraron el Acuerdo de Call Option de Rizobacter, el cual fue ejercido y por ende la propiedad indirecta total de BCS Holding en Rizobacter aumentó a 80%".

Cotización en baja: una oportunidad

Por el lado de la cotización, cabe decir que la acción perdió bastante terreno desde el arranque, pasó de arriba de u$s 9 a rondar los u$s 5, pero para los expertos, esta caída significa una oportunidad.

"En los últimos días hubo mucha actividad en Bioceres por la conclusión del reverse merger, presentación de estados financieros, etc, lo que trajo gran volatilidad al papel, sumado a que todavía tiene baja liquidez y los movimientos pueden ser muy bruscos", aclaró Goicoa.

Incluso, el socio de 717 Capital, es muy optimista: "Como está el negocio hoy de Bioceres, el precio objetivo es de u$s 12 para fin de año, aunque si logra aprobar por parte de China el desarrollo de semillas de soja con mayor tolerancia a la falta de agua podemos ver a la acción cotizando en la zona de los u$s 60 en 5 años, ya que las mismas actuarían como un seguro para el productor en caso de tener una sequía y esto le da un potencial enorme para crecer en Argentina con este producto y expandirse luego en la región".