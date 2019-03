Ola de inversiones apuntalan el e-business en América latina

En un universo aparentemente paralelo, lejos de la actual tragedia de Venezuela, la recesión en Argentina o los controvertidos nuevos presidentes de Brasil y México, los negocios electrónicos están en auge en Latinoamérica. De hecho, la semana pasada se realizaron operaciones por miles de millones de dólares en las que estuvieron involucradas empresas de la región.

Mercado Libre, el retailer de comercio electrónico con sede en Argentina, recaudó u$s 1.900 millones mediante una oferta pública de acciones y de inversiones directas de empresas como PayPal. Mientras tanto, SoftBank, el conglomerado rebelde más conocido por su fondo llamado Vision Fund de u$s 100.000 millones, informó que está creando un fondo de tecnología de Latinoamérica de u$s 5.000 millones.

Para los inversores externos, la región ya no se destaca solamente por sus productos básicos. Sólo hay que preguntarle a China: ha invertido más de u$s 100.000 millones en Latinoamérica desde 2005, mayormente en sectores como tecnología, comunicaciones, energías alternativas y finanzas.

¿A qué se debe esta repentina avalancha hacia la tecnología? Bueno, para empezar, no es tan repentina. En su fase temprana, el servicio de streaming de música Spotify adquirió experiencia valiosa en América Latina; de hecho, es el único mercado emergente donde su modelo funcionó de manera significativa. El uso de WhatsApp se observa en toda la región. Brasil es el mayor mercado de Uber fuera de Estados Unidos y el tercer mayor mercado de Facebook en todo el mundo.

"Existe la sensación de que América latina se encuentra en un punto de inflexión en términos de crecimiento del comercio electrónico", dijo Sean Summers, director de marketing de Mercado Libre, refiriéndose a la colocación de acciones. "Nuestras prioridades son claras y estamos fortaleciendo nuestra apuesta en ellas", agregó

SoftBank siente lo mismo. "Hay tanta innovación y se observa tanta disrupción en la región, y creo que las oportunidades de negocios nunca fueron más sólidas", afirmó Marcelo Claure, el ex ejecutivo de Sprint que liderará el fondo de SoftBank.

Este tipo de comentarios optimistas siempre viene acompañado de las grandes operaciones. Esta vez incluso tal vez sean ciertos. El cambio tecnológico se está acelerando, como está sucediendo en todas partes. La compañía brasileña de cosméticos Natura, por ejemplo, ahora organiza a sus representantes de ventas utilizando aplicaciones de estilo Uber. Y más de un refugiado venezolano le ha agradecido a Waze y a las aplicaciones de transporte privado por la asistencia que le han brindado para ayudarlo a comenzar una nueva vida en nuevos países. A medida que este cambio se acelera, también se acelera el flujo de operaciones.

Para citar sólo tres ejemplos recientes, Rappi, la empresa de entregas a domicilio en Colombia ha recaudado dinero de inversores, entre ellos Sequoia Capital; la compañía "startup" brasileña de tecnología financiera Nubank captó u$s 180 millones de la multinacional china Tencent; y Walmart, en su primera adquisición en América Latina, se alzó recientemente con la startup mexicana de entregas de compras de supermercado a domicilio Cornershop por u$s 225 millones.

Sin embargo, SoftBank, que no es conocido por ser blando o lento, tiene mayores sumas para gastar. Eso potencialmente lo hace menos ágil. América latina también tiene relativamente pocas empresas atractivas y que operen en múltiples países en las que invertir.

Novam Portam, la consultora de Asia-América Latina, incluso se pregunta: "¿Tendrá SoftBank la paciencia para hacer la diligencia necesaria? ¿O será que los tan anunciados u$s 5.000 millones realmente no serán puestos a trabajar?