Bomba en embajada israelí: reclamo de justicia y queja a Irán

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, encabezó el homenaje realizado en Arroyo 910, en Retiro, al cumplirse 27 años del atentado a la embajada de Israel, bajo un fuerte operativo de seguridad y mientras en Comodoro Py intentaba se interrogaba a dos ciudadanos iraníes que ingresaron con pasaportes apócrifos al país en vísperas del aniversario de la tragedia que costó la vida de 29 personas y dejó más de 200 heridos.

Garavano condenó la "impunidad" que rodeó al atentado a la embajada en 1992 y afirmó que el "desafío" de la justicia es "acabar con la impunidad" para esclarecer este ataque terrorista. En tanto, el embajador israelí, Ilan Sztulman, afirmó que "no es casualidad que dos iraníes lleguen al país con pasaporte falso" en esta fecha y señaló que la comunidad judía tiene "temor" pero también "mucha tranquilidad porque las fuerzas de seguridad trabajaron muy bien".

En paralelo con el acto, los dos ciudadanos iraníes detenidos en Buenos Aires con pasaportes israelíes falsos fueron indagados por el juez federal Luis Rodríguez, mientras se investiga cómo ingresaron al país.

En otro orden, la abogada querellante en la causa por el atentado, Rita Jana, denunció en Radio Nacional que los deudos "no tienen respuesta" y "hay muy poco avance en la causa"; advirtió que "hay algunos extranjeros imputados pero que no se los encuentran", y eludió cargar contra Teherán: "No podemos achacar a nadie específicamente. Hay pistas que puedan llevar [a Irán] pero, concretamente, nada".