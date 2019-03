Barrionuevo: "Ni Macri ni Cristina van a ser candidatos en las elecciones”

El titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos Luis Barrionuevo consideró hoy que ni el presidente Mauricio Macri , ni la ex mandataria Cristina Kirchner se van a presentar en las próximas elecciones. En tanto, apoyó la posible candidatura del economista Roberto Lavagna, sostuvo que ganaría en primera vuelta y que su gobierno sería de transición para ordenar a la economía.

“Al Presidente lo vi mal, desencajado y agresivo. No sé por qué quería ser tan convincente con cosas que no se ha hecho. Y prácticamente no dejaba hablar al periodista. Creo que quienes lo asesoran lo están confundiendo. Me preocupó bastante y sigo pensando, más después de haberlo visto ayer, que ni ella (Cristina Kirchner) ni él van a ser candidatos”, opinó Barrionuevo al ser consultado sobre la entrevista que dio anoche Macri a un medio televisivo.

“Todos ya están hablando de la posibilidad de que Cristina no sea candidata y Macri si no hacen un cambio de timón con un nuevo candidato están destinados a desaparecer como el Frepaso”, detalló el gremialista.

En ese marco, insistió que no cree que “ni Macri ni Cristina van a ser candidatos para las elecciones”.

Por otro lado, opinó sobre la posible candidatura de Lavagna y acerca de las críticas que le hizo Presidente: “Macri no sabe qué ha hecho Lavagna y sus críticas significa que lo tiene preocupado, porque hoy Lavagna ganaría las elecciones en cualquier circunstancia”.

“No tengo ninguna duda que Lavagna gana en primera vuelta. Porque cada vez hay más gente que dice ‘cualquiera, menos estos dos’, al referirse a Macri y a Cristina.

Barrionuevo, habló además del compañero de fórmula que podría acompañar al Dr. Lavagna y si bien no quiso dar nombres, sugirió “mirar para la Provincia de Buenos Aires y para el lado del peronismo”.

“A Lavagna lo veo solo como un gobierno de transición de 4 años. Vendría a ordenar la economía”, sostuvo Barrionuevo, que confirmó además que será candidato a gobernador por la provincia de Catamarca.

“Necesitamos terminar con la grieta y en ese planteo está Lavagna”, concluyó.