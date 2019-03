A qué están atentos los inversores a comienzo de semana

Luego de los anuncios del ministerio de Hacienda de la semana pasada en el que se conoció que a partir de abril saldrá a licitar u$s 9.600 millones hasta fin de año, en venta diarias de u$s 60 millones, la bolsa reaccionó al alza, con bonos cerrando la semana en positivo, el dólar regresando a la parte inferior de la zona inferior de no intervención. Por otro lado, la semana que pasó se conocieron datos sobre el resultado fiscal e inflación. En el plano internacional, Wall Street cerró al alza la semana, y este fue otro elemento que colaboró para que la city porteña finalice la primera quincena de marzo en verde.

La segunda semana de marzo comienza y la atención estará centrada en el dolar y en datos económicos que se darán a conocer esta semana para poder determinar si la economía llego a su piso y estamos de frente (o no) a una recuperación. A su vez y, pese al festejo en el mercado de la semana pasada, los desafíos continúan sobretodo porque no se despejan los riesgos electorales a la vez que el Gobierno permanece dentro del proceso de ajuste de la economía y con la vista puesta en cuan cerca esta la recuperación mientras que la atención en la volatilidad cambiaria continua.

Reacción del mercado tras los anuncios de la semana pasada

Marco Valenti, analista de Invertir en Bolsa sostuvo que las miradas al comienzo de la semana estarán puestas en como reaccionan los activos financieros a la batería de anuncios de la semana pasada como la venta de u$s 9.600 millones por parte del Tesoro, los anuncios de política monetaria como el sostenimiento de Base Monetaria hasta fin de año.

“En particular, un rápido impacto debería producirse entre los futuros de dólar, sería de esperar una baja en las cotizaciones de los contratos, con lo cuál aquellos inversores que hayan realizado coberturas tendrán que recalcular bajo este nuevo escenario”, antició Valenti.

Publicaciones del BCRA y del Indec durante la semana

Por su parte, Jose Echague, jefe estratega de Consultatio Investments sostuvo que “para esta semana se espera que el BCRA publique el lunes el informe sobre la evolución de la meta de base monetaria, luego del aumento en la dosis de la misma receta que está ensayado desde octubre cuando lanzó el actual programa monetario de “crecimiento cero” de base monetaria.

“Esto lo hizo en su momento con el objetivo de moderar la volatilidad cambiaria y disminuir las potenciales presiones en lo que resta del año, en la búsqueda de lo que todavía los actuales niveles de tasas no le han brindado: un ancla nominal de corto plazo”, explicó Echague.

Al jueves pasado, el promedio acumulado mensual de base monetaria era $58.000 millones inferior a la meta (recordar que el BCRA se autoimpuso un sobrecumplimiento de $ 43.000 millones).

Por otro lado, el Indec emitirá el jueves la estimación provisoria del PBI al cuarto trimestre de 2018. Sobre este punto, el jefe estratega de Consultatio agregó que lo importante aquí es ver si se confirma la estimación del EMAE de diciembre, que nos dejó con una caída promedio anual en todo el año pasado de 2,6% y con un arrastre del último trimestre para este año de 2,9%.

“Se trata de información que ya queda desactualizada, porque venimos hablando de algunos muy incipientes signos de recuperación de la actividad en enero y febrero, que ahora no sabemos si se mantendrán con el renovado endurecimiento monetario”, comentó.

Vencimientos del Tesoro

Tal como sostiene Martín Demarchi, Portfolio Manager Fima Fondos de Inversión, otra de las variables que prestará atención el mercado es que el viernes, el Tesoro afrontará el vencimiento de la Lecap por más de $ 37.000 millones. “Esto podría generar demanda adicional en el tramo corto de la curva en pesos por parte de los inversores institucionales para hacer el rollover de la posición”, sostuvo.

Reunión de la Fed

En el plano internacional tendremos la reunión de la Fed y la potencial decisión de elevar el costo del dinero. De todos modos, según las probabilidades que maneja el mercado, son altas las chances de que se mantengan.

“El mercado centrará su atención en la reunión de política monetaria de la Fed, de la cual se espera que, en un contexto sin presiones inflacionarias y con algún impacto en la actividad debido a la retracción de la demanda mundial, decida mantener sin cambios la actual política de “prudencia”, dijo Marco Valenti, analista de Invertir en Bolsa.