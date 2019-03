Décadas de sospechas mutuas aceitaron la salida de Gran Bretaña de la UE

Pocos episodios ilustran mejor la siempre complicada relación entre la UE y el Reino Unido como el cuento sobre lo que pasó con el libro de historia común para toda Europa. Se le encargó a un historiador de cada estado miembro de la UE que escribiera un capítulo. El proyecto fue abandonado después de que los británicos se quejaron de que un historiador español había descripto como mero "pirata" a Sir Francis Drake, héroe de campañas marítimas que en Inglaterra se lo valoró como corsario y que fue nombrado caballero por la reina Isabel I.

Las discusiones sobre política económica, libre tránsito de personas, soberanía nacional y el grado apropiado de integración europea se mencionan a menudo como las principales razones por las que el Reino Unido va camino a retirarse de la UE. Sin embargo, el choque de tradiciones, malentendidos, prejuicios, ignorancia y absurdas mentiras son los motivos por las cuales la permanencia de Gran Bretaña en la UE amenaza con derrumbarse casi desde el día que los británicos se incorporaron a la entonces Comunidad Económica Europea en 1973.

En algunas oportunidades, el Reino Unido se vio perjudicada. Jacques Chirac, ex presidente de Francia, una vez compartió una broma sobre los británicos con el ex canciller de Alemania Gerhard Schröder, y el presidente ruso Vladimir Putin. "Simplemente no se puede confiar en un país donde la comida es tan mala", dijo Chirac.

Sin embargo, los británicos también repartieron su justa porción de abusos y burlas. La comparación que hizo Jeremy Hunt, secretario de Asuntos Externos, el año pasado entre la UE y la Unión Soviética fue simplemente el último y más ofensivo ejemplo de las atroces estupideces que surgieron de Gran Bretaña, o más precisamente de Inglaterra, desde fines de los ochenta.

Otros gobiernos y ciudadanos europeos critican a la UE cada tanto. Pero en ningún país es más pronunciado que en el Reino Unido el instinto de las clases políticas de culpar a la UE de los problemas de las naciones.

Eso es aún más notable debido a que la actual forma que tiene la UE se debe en gran medida a los británicos. Ellos eran un motor detrás de la creación del mercado único y de la ampliación del bloque que incluyó a Europa oriental y central después de la guerra fría. Pero en la disputa británica entre realidad y mito, finalmente surgió victorioso el mito en casi todas las ocasiones.

Parte de eso se debe al abismal fracaso de los medios británicos, que no han presentado un panorama equilibrado de la UE.

Nadie difundió tonterías tan deliberadas sobre las actividades de la UE como Boris Johnson, el predecesor de Hunt y corresponsal del Daily Telegraph en Bruselas a principios de los noventa.

Las escuelas y universidades británicas hicieron muy poco por fomentar el conocimiento de la UE después de 1973. Cuanto más tiempo el Reino Unido llevaba de miembro de la UE, menos idiomas europeos se estudiaban en el sistema educativo. Todo eso permitió que las falsedades, caricaturas y fantasías sobre la Europa distribuidas en la campaña por el Brexit en 2016 cayeran en tierra fértil. Eso explica por qué a una pequeña mayoría de votantes británicos se la convenció de votar en contra de permanecer en la UE.

Muchos años antes del referéndum, un gobierno tras otro en Londres se perjudicó a si mismo por hacer una mala lectura del ánimo y de los debates políticos en la UE y sus estados miembro. Los casos más notorios involucran a los gobiernos conservadores y su trato con Alemania.

Después de la debacle del Miércoles Negro de 1992, cuando el gobierno alemán y el Bundesbank no hicieron nada por mantener la libra en el Mecanismo de Tipos de Cambio, uno podría haber pensado que los británicos entenderían los límites de la voluntad de ayudar de los alemanes. Sin embargo, David Cameron, el predecesor de May como primer ministro, sintió que podía conseguir suficientes concesiones de Angela Merkel, la canciller alemana, en cuanto a los términos de la permanencia del Reino Unido para ganar su referéndum de 2016.

Cameron estaba totalmente equivocado. En ese momento, la prioridad de Alemania era mantener unida a la UE conteniendo los efectos colaterales de las crisis migratoria y en la eurozona. No era romperse el lomo por el Reino Unido, que ya parecía estar en misa y en ls procesión. Por un lado, los británicos disfrutaban de los beneficios de ser miembro de la UE, incluyendo el acceso irrestricto al mercado único. Por el otro, no tenían obligación de unirse a la unión monetaria europea y al área Schengen de libre tránsito de personas.

Por excelentes razones, los alemanes y otros estaban ansiosos por dejar atrás la infeliz historia de mediados del siglo XX y construir una unión aún más estrecha de naciones europeas. Pero muchos se encontraron con que era difícil entender las profundas reservas sobre este proyecto que tenían los británicos. Después de 1945, los británicos sintieron un fuerte orgullo de que sus instituciones democráticas y soberanas habían salido ilesas de los años más peligrosos de la historia de su país, cuando atravesaron guerras napoleónicas y la primera guerra mundial.

Sin embargo, si los europeos continentales realmente cometieron un error, fue un error rico en ironía. Después del resultado del referéndum de 2016, no era inusual escuchar a los políticos de la UE hablar del temor a que los negociadores británicos fueran tan diabólicamente inteligentes que superaran con creces a sus contrapartes de la UE en las conversaciones sobre el Brexit. Con el clásica sutileza británica ahora puedo decir que ese temor era desacertado.