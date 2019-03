Halagos mutuos del ex gurú de Trump y el actual gurú de Bolsonaro

El bolsonarismo tiene al menos un gurú, el filósofo Olavo de Carvalho, quien este fin de semana exhibió un documental sobre su vida en el Trump International Hotel de Washington.

Para presentar la cinta "Jardines de Aflicciones", Olavo contó con la admiración de otro gurú: el que fuera ideólogo de Donald Trump en su camino a la presidencia, Steve Bannon.

Bannon calificó a Olavo de pieza importante para "El Movimiento", un grupo de gobiernos populistas de derecha en ascenso en países como Brasil, EE.UU., Hungría e Italia.

Steve Bannon

Olavo afirmó que hasta el día de hoy, no sabe cuáles son las ideas políticas del presidente Jair Bolsonaro, “él habla de un tema u otro, pero nunca he visto una concepción general, una ideología" de parte suya, pero que lo apoya por ser "un hombre honesto y no ser ladrón", reseñó Folha de Sao Paulo.

Jair Bolsonaro el día de su asunción presidencial

En todo caso, Olavo se mostró pesimista por el futuro de Brasil y dijo que “el presidente está de manos atadas. No soy capaz de prever (hasta dónde va) pero, si todo continúa como está, ya está mal. "No precisa cambiar nada para quedar mal, es sólo continuar eso seis meses más y acabó", afirmó.