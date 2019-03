Las razones por las que el round China vs. EE.UU. puede afectar a Argentina

La Argentina volvió a quedar en medio del fuego cruzado que se arrojan los Estados Unidos y China en lo que se ha dado en llamar una "guerra comercial", y cuyas esquirlas amenazan con hacerle perder una serie de beneficios que, en línea con la prédica del Gobierno, apuntan a concretar una "inserción inteligente al mundo".

En el marco de una ofensiva de la administración Trump contra el gigante asiático para "equiparar las reglas de juego" en el plano internacional, Washington presentó en la última reunión del Consejo General de la Organización Mundial del Comercio (OMC) una propuesta para eliminar las ventajas comerciales que gozan ciertas economías por considerárselas de "países en desarrollo".

Según pudo saber este diario, la nota apunta sobre todo a China, pero en la volteada podría también caer la Argentina.

Mediante un informe de 50 páginas al que accedió El Cronista, Washington reclama que los miembros de la OMC acaben con el sistema de "autodeclaración de nivel de desarrollo" por el cual cada país puede avenirse a una serie de derechos que no corren para las principales potencias económicas, y lo cual redunda en menos barreras para exportar a dichos mercados, o la exención de aranceles que, de otro modo, impedirían el comercio de esos bienes.

A diferencia de como sucede en otros organismos internacionales, donde hay criterios preestablecidos, como el producto bruto per cápita, el índice de desarrollo humano u otros, en la OMC cada país decide por sí mismo su situación, que le permite aplazar el cumplimiento de todas las obligaciones de los pactos multilaterales e incluso recibir fondos para asistencia técnica.

En este reporte, en el que se menciona 14 veces a la Argentina, la Casa Blanca declaró que mantener el principio de autodeclaración es "aferrarse a a un mundo que ya no existe" y advierte que, de no haber cambios, "el organismo podría dejar de ser pertinente", con lo cual no descarta la hipótesis de que la administración Trump podría abandonar o implosionar el organismo con sede en Ginebra.

La propuesta estadounidense exige que todos los países del G20, todos aquellos que integran o desean integrar la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o bien poseen más del 0,5% de participación en el comercio internacional, deberían ser recalificados como países desarrollados y cumplir con todas las obligaciones.

En diciembre, China y EE.UU. sellaron una "tregua" temporal en la "guerra comercial" que los enfrenta.

La Argentina no solo integra el G20; también está avanzada en el proceso de accesión al "club de países desarrollados". Por tanto, de cumplirse el pedido estadounidense, la Argentina perdería el "trato especial y diferenciado", que permite, entre otras cosas, que el país sea incorporado al Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) que tienen varias economías, entre ellas la norteamericana.

En enero de 2018, la Argentina volvió a ser incluida entre la economías en desarrollo a las cuales Estados Unidos le permite exportar con beneficios arancelarios. Ahora Washington agita una propuesta que va en sentido contario.

Contraofensiva china y respuesta argentina

Advertidos de la acometida norteamericana, Beijing promovió un documento entre los demás países miembros de la OMC para refutar la exigencia, y acusó a Washington de "emplear ciertos datos económicos y comerciales selectivamente para negar la persistencia de la brecha entre miembros en desarrollo y desarrollados", y catalogó que los argumentos de "reciprocidad" e "imparcialidad" que esbozan los norteamericanos "son profundamente falsos".

Tal documento tuvo la firma de India, Bolivia y Venezuela, entre otros países críticos a la Casa Blanca. China invitó a la Argentina a adherir su sello al descargo, pero la orden de la Casa Rosada fue no tomar una postura confrontativa.

Por el contrario, el Gobierno impulsó una declaración lavada junto al "grupo latino" de países (miembros del Mercosur, Alianza del Pacífico y Panamá) en que la se destacó "la importancia general del tema del desarrollo y del trato especial y diferenciado en el marco de las normas y prácticas del sistema multilateral de comercio". La Argentina y otros miembros mostraron disposición al debate y voluntad para dar "una discusión inclusiva, abierta y pragmática".

Fuentes gubernamentales dijeron a El Cronista que la jugada estadounidense "no implica un riesgo inminente" de perder beneficios comerciales, sino más bien que esto es apenas "el puntapié de una larga discusión".

Sin embargo, desde el Palacio San Martín, sede de la Cancillería, subrayaron que "la Argentina siempre insistirá en que es una economía en desarrollo", y si bien admiten que hay que poner "parámetros concretos", la estrategia oficial pasaría por dar de baja dos de los tres requisitos que pide Washington y dejar como única vara la participación en el comercio internacional, lo cual dejaría al país indemne de cualquier perjuicio.