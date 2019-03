Ecolatina: u$s 60 millones diarios es poco si se demora la venta de divisas del agro

Un documento difundido hoy por Ecolatina sostiene que "los dólares del Tesoro" son "abundantes pero poco efectivos" para mantener la calma cambiaria, sobre todo si, como se prevé, "parte de los dólares de la cosecha podrían demorarse en la búsqueda por obtener un tipo de cambio más rentable". El trabajo advierte que "si bien los desembolsos del Fondo que se transformarán a moneda local son abultados (USD 9.600 millones), el monto diario es acotado (sólo USD 60 millones).

"Si las presiones se intensifican y el tipo de cambio se encuentra dentro de la Zona de No Intervención (ZNI), es probable que los agro-dólares no se liquiden y que los USD 60 millones diarios del Tesoro no eviten una depreciación del Peso. En dicho escenario, el BCRA podría subir más la tasa de interés y vender dólar futuro (si no superó el tope establecido en el acuerdo con el FMI) pero no podrá intervenir en forma directa (vendiendo hasta USD 150 millones diarios) hasta que el tipo de cambio no supere la ZNI", sostiene el documento y ofrece como antecedente "que tras el primer acuerdo con el Fondo, el Tesoro Nacional licitó alrededor de USD 100 millones diarios entre mediados de junio y mediados de agosto de 2018, y el tipo de cambio igualmente trepó casi 20% en dicho período".

Ecolatina se pregunta, retóricamente, si "alcanzarán las nuevas medidas para contener a las presiones" sobre el tipo de cambio, que llegó a orillar los 43 pesos hace unos días y que se estabilizó cerca de los 41 tras caer 1,88% en el mercado el viernes, un día después de la publicación del dato de inflación de febrero, de un 3,8% mensual, que impulsó al Banco Central (BCRA) a hacer aún más contractivas sus metas de base monetaria para el resto del año. El jueves, la oficialización de la venta de u$s 9600 millones por parte del Tesoro en subastas diarias a partir de abril ya había contribuido a calmar a la divisa.



La consultora fundada por Roberto Lavagna considera que persisten "puntos débiles" en las herramientas que sumó el Gobierno para que no se dispare el dólar, sobre todo teniendo en cuenta que "casi como una tradición argentina, antes de las elecciones las carteras de activos suelen dolarizarse".

Además del contexto electoral, y el comportamiento de la liquidación de los agrodólares que interactúa con el "ruido político" que los comicios generarían, Ecolatina encuentra debilidades que son resultado de que "nuevamente primó la visión del FMI sobre la libre flotación por sobre un esquema más discrecional de intervención". Así, entiende que "considerando que la situación argentina 2019 posee incertidumbre por factores extra-económicos, el poder disuasorio sobre el mercado cambiario tenderá a diluirse: a lo largo del año habrá más oferta de dólares (gracias a la venta de divisas excedentes del FMI y la liquidación de agro-dólares), pero en los días de presión cambiaria el poder de fuego sigue siendo acotado".

También sostiene que "aunque la tasa de interés puede disipar algunas tensiones, no luce como una herramienta efectiva para episodios de dolarización pre-electoral. Más aún, producto del alza de los últimos días, que no pareciera estar en vías de revertirse, llegará a los comicios en niveles elevados. Por lo tanto, sus ajustes deberán ser muy importantes (y nocivos para el proceso productivo) en pos de tener algún tipo de efectividad".