El dólar retrocede 80 centavos en respuesta a las medidas del Central

Tras la baja que mostró en los últimas dos días, el dólar mayorista comenzó la última rueda de la semana con una importante caída de 80 centavos.

De esta forma, el mercado digería los anuncios que realizó tras el cierre del mercado el presidente del Banco Central (BCRA) respecto a la meta monetaria y el ajuste de la zona de no intervención. Ayer, el billete ya había retrocedio 50 centavos luego de confirmarse que el Gobierno venderá u$s 9600 millones hasta diciembre a razón de u$s 60 millones diarios.

En la plaza minorista, el dólar se movía en los $ 41 en las pantallas del Banco Nación (BNA), 80 centavos por debajo del cierre de ayer. En el MULC, no había un precio operado pero la divisa se ofrecía a $ 40, 77 centavos debajo del cierre de ayer.

"La oferta de dólares se instaló desde temprano y sugiere otra jornada con fuerte baja del tipo de cambio mayorista", graficó Gustavo Quintana de PR Cambios y vaticinó el comienzo de "un nuevo proceso de apreciación en marcha".

En la misma línea, Claudio García de Oubiña Cambios consideró que las decisiones del Copon "calman a las fieras por un tiempo".

"Con las tasas en estos números algunos que salieron ahora vuelve a entrar total le estás sacando unos 10 puntos más", señaló.

Los operadores coincidieron en que la fuerte oferta respondía a ingresos desde el exterior de fondos para posicionarse en la Argentina y liquidación de exportadores ante la baja del billte.

El dólar blue se movía en los $ 41.

Habrá que ver ahora como responde la tasa, que ayer pese a los anuncios que llegaron desde Washington, volvió a marcar una suba y quedó a un paso del 64%.

Hoy el BCRA ofrecerá al mercado Leliq a 7 días de plazo, desdoblando en 2 licitaciones -como ocurre desde el martes y hasta hoy inclusive- con el objetivo de mejorar la señal de política monetaria.

El monto indicativo $ 190.000 millones, en una fecha con vencimiento por $ 206.192 millones.

"Era lógico que tras los datos de inflación algo tenían que hacer para controlar una inflación descontrolada",