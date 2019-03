El Tesoro venderá u$s 60 millones por día: qué opina el mercado

El ministro de Hacienda, Nicolas Dujovne, adelantó que el Tesoro venderá u$s 9600 millones desde el mes próximo y hasta fin de año en licitaciones diarias de u$s 60 millones. Para los analistas, es una buena noticia. Dado el poco volumen con el que viene operando el mercado cambiario en los últimos días, el hecho de que se cuente con la presencia del Tesoro desde el lado de la oferta es entendido como un dato positivo para contrarrestar cualquier escenario de volatilidad cambiaria. Sorprendió que sea en abril y no en mayo y también fue bien visto el mayor monto a lo esperado previamente.

Dado que se dispondrá a la venta u$s 60 millones, el foco quedará puesto en el rollover de las Letes a partir de mayo y junio para que la medida sea exitosa y no comprometa el excedente de dólares logrado en los últimos meses con las renovaciones y el plan monetario acordado con el Fondo Monetario Internacional.

Efecto limitado de la política monetaria

Norberto Sosa, director de Invertir en Bolsa (IEB), consideró que el anuncio resulta una excelente noticia para el mercado. Aunque también explicó que, si bien es positivo, en el contexto de incertidumbre local, las herramientas de política monetaria de suba de tasas mediante la contracción monetaria y la venta de dólar futuro tiene un efecto limitado.

“Haciendo un análisis de las herramientas de política monetaria, se observa que, incluso la suba de tasas tiene un efecto de círculo vicioso en el sentido de disminuir las probabilidades de recuperación económica y aumentar la incertidumbre política. Este contexto se ve agravado por la amplitud de la banda (zona de no intervención), que genera cierta ansiedad, en un contexto de mercado de tipo de cambio con poco volumen”, dijo Sosa.

Calmar la ansiedad

En cuanto al estudio de oferta y demanda de divisas en el mercado, el director de IEB explicó que dado que el dólar mostró fuertes subas con poco volumen, la llegada de los agro-dólares podría calmar al tipo de cambio. Y si este dato se combina con la certeza de que existirá un cierto aumento de dólares del lado de la oferta, ambos factores deberían ayudar a calmar la ansiedad.

Federico Furiase, director de la consultora EcoGo y profesor de la Maestría en Finanzas de UTDT, coincide en que es una buena noticia y también pone el foco en el rollover de Letes. “Por ahora, el mercado lo está tomando como una buena noticia. Hay que entender que estábamos con un mercado con poca liquidez y la expectativa de que el Tesoro ponga dinero en el mercado, puede ayudar a calmar las aguas dentro de la zona de no intervención del BCRA”, sostuvo.

“Es clave llegar a la cosecha de abril con el tipo de cambio real y la tasa de interés real en niveles altos pero con las expectativas de devaluación controladas, para incentivar la liquidación de la cosecha”, agregó.

En cuanto a su análisis de la medida, entiende que el rollover de Letes es fundamental para llevar adelante la medida. “Pero ojo -advierte-, en cierto punto hay un trade off entre venta de dólares para ayudar a la estabilidad cambiaria y riesgo país. Por eso, es clave que se mantenga el refinanciamiento de las Letes en dólares arriba del 46% (en línea con el supuesto en el programa financiero) cuando a partir de junio/julio se empiecen a colocar Letes en dólares con vencimiento para después de octubre con el riesgo político no resuelto, para que existan los excedentes de dólares de u$s 9000 millones, de los cuales una parte se usarían para vender al mercado contra pesos para financiar necesidades en pesos del Tesoro”, dijo Furiase.

Según el análisis del economista, hasta u$s 4200 millones se podrían vender contra pesos sin comprometer el financiamiento de las Letes. “Para vender la otra parte, se necesita que el roll over de Letes en dólares y de Lecap se mantenga en 46% a partir de julio, cuando empiecen a colocar Letes que vencen el año que viene, teniendo en cuenta el ruido político no resuelto", apuntó.

Una medida más potente de lo esperado

Adrián Yarde Buller, economista jefe de Grupo SBS, lo ve con optimismo y remarca que esta medida es bastante más potente de lo esperado.

“Es más potente ya que, en primer lugar, llega en abril en vez de mayo (que se estaba sintiendo un poco lejos). Además, se habla de u$s 9600 millones, en vez de u$s 8000 millones, que era lo que venía hablando hasta ahora. Esto da u$s 60 millones por día en vez de u$s 50 millones diarios. Bajo el supuesto de que se venda en forma diaria, alcanzaría para vender dicho monto por los próximos 8 meses, en un mercado en el que está operando con bajo volumen. Es decir, estamos hablando de un día de volumen por semana en el mercado cambiario”, dijo el economista.

Para Yarde Buller, el Gobierno esta demostrando al mercado que buscará apagar cualquier foco de volatilidad.

“Creo que el mercado busca demostrar que va a evitar que aparezcan focos de volatilidad. Para tener en cuenta lo que representa el monto anunciado en la prensa, u$s 9600 millones es, al tipo de cambio actual, más del 28% de base monetaria. Semejante monto da una pauta de demostrar al mercado que van a tener mucho poder de fuego para poder frenar volatilidad cambiaria durante el año”, agregó.

De todos modos, para el economista jefe de grupo SBS, hoy parece difícil que el mercado demande tantos dólares en forma directa a lo largo del año, incluso entendiendo que estamos en año electoral.

Oferta transparente

Con una visión similar, los analistas de Schroders apuntaron que el mercado descontaba este flujo, pero no estaba claro cómo iba a ser el procedimiento, por más que el sistema de subastas anunciado por Dujovne fuera el más probable.

“Si bien los u$s 60 millones diarios parece no ser un monto muy representativo debido a los montos operados diariamente, este sistema de subastas dará una oferta en forma diaria que será transparente desde el punto de vista de la operatoria y que podría otorgarle una mayor estabilidad a la cotización intradiaria del billete”, dijeron desde Schroders

Finalmente, Nery Persichini, gerente de Inversiones de GMA Capital, explicó que la noticia cayó muy bien en el mercado porque ven “que el peso se fortalece en un día negativo para emergentes, que los bonos en pesos también ganan terreno, algo que no pasaba desde hace varias semanas" y que "los bonos en dólares muestran una sólida recuperación con el AY24 destacándose”.

“Dar más certidumbre al mercado ayudó a que los inversores a tomar mayores dosis de riesgos. La previsibilidad colabora para que se vuelvan a posicionar en estrategias de carry trade. Por ejemplo, el bono PBA 25, un título Badlar que es emblemático para el carry trade, sube más de 2%, al igual que los bonos CER. Vemos que hoy hay mayor apetito por el carry nuevamente y esto solo se puede ver en un escenario con mayor estabilidad cambiaria hacia adelante”, dijo Persichini.

En cuanto a la evolución de la renta fija en moneda extranjera, el especialista explica que, en un día malo para emergentes, hay fortaleza de bonos en dólares porque estaban castigados y la estabilidad de dólar apuntala a Macri en las elecciones.