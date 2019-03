Dólar: cayó casi 20% el volumen operado en el mercado cambiario

En las últimas semanas, el volumen operado en el mercado cambiario cayó cerca de un 20%. Las medidas del Banco Central para quitar pesos del mercado tienen sus consecuencias en el mercado cambiario: para los analistas, esta reducción tendió a exagerar el impacto de los últimos movimientos y distorsionó las cotizaciones de otros activos, más específicamente de los bonos y acciones con ADR.

Emiliano Cabrera, operador de bonos de Invertir en Bolsa, apuntó que el volumen del dólar en el SIOPEL-MAE cayó significativamente en la semana del 6 de marzo.

“La semana anterior, el volumen diario del mercado de dólar fue promedio u$s 492 millones, para caer a niveles u$s 350 millones en la semana, que tuvo tres días, para finalmente nivelarse en u$s 380 millones en lo que va de esta semana”, dijo.

Con un análisis similar, Mateo Reschini, analista de LBO destacó la baja del volumen en el mercado del dólar en las últimas semanas.

“Para dimensionar a lo que nos referimos con bajo volumen vemos que el promedio de operaciones diarias (en el SIOPEL) de las últimas 20 ruedas fue de u$s 450 millones en el segmento de contado, mientras que en las últimas 5 ruedas este promedio bajó a u$s 366 millones. Esto representa una baja del 18,5% del volumen diario”, dijo Reschini.

Además, el especialista agregó que esto no significa necesariamente que se pueden desestimar los movimientos de la semana pasada, “De hecho, quizá de haber habido más oferta estos volúmenes eran aún más grandes reflejando falta de oferta. Cómo muchos de estos analisis se vuelven contrafácticos, nos limitamos a decir que el volumen transado y la profundidad del mercado fue menor, lo que hacía que algunos movimientos parecieran más bruscos”, comentó.

Un operador de un banco local sostuvo que el spread entre la punta compradora y vendedora tuvo una ampliación durante las últimas semanas producto de la caída en los volúmenes operados, generando impactos en otros activos.

“La falta de liquidez en el mercado generó una ampliación en el diferencial entre la punta compradora y vendedora. Esta ampliación tuvo impacto negativo en la operatoria y los precios de los bonos soberanos locales y en las acciones que cotizan en Wall Street producto de las operaciones de contado con liquidación”, dijo.