Pruebas Aprender: Macri resaltó la mejora en los índices

Mauricio Macri presentó este jueves los resultados de las pruebas Aprender 2018, la evaluación de la que participaron más de 570.000 escolares de 20.000 establecimientos de todo el país, y resaltó el crecimiento de los índices en el área de Lengua, aunque también señaló que en Matemática se está trabajando para mejorar el nivel que todavía continúa siendo bajo.

En el caso del primer área programática, hubo un incremento de 8,5 puntos porcentuales respecto de 2016. En aquella oportunidad, el 66,8% de los estudiantes había alcanzado los dos niveles más altos (satisfactorio y avanzado) mientras que en esta última edición, ese porcentaje ascendió al 75,3% de los alumnos.

"Quiero compartir esta alegría con ustedes", dijo el mandatario al anunciar los resultados. "Estamos construyendo las estructuras, los cimientos profundos sobre los que crece un país. Esos cimientos tienen que ver con obras que no se ven, con cosas que no brillan, pero que tienen que estar, si no se ven el país no crece", añadió acompañado del gobernador jujeño, Gerardo Morales.

Macri resaltó que la educación es uno de esos cimientos. "No hay nada más estructural que la educación de nuestros hijos. Acá nos juntamos en el Consejo Federal de Educación, con las provincias, con los directores y los docentes, y obtuvimos estos resultados trabajando en equipo. Sí, se puede", aseveró.

Macri anunció los resultados desde Jujuy, adonde llegó para inaugurar obras junto al gobernador Gerardo Morales.

De todos modos, Macri reconodió que en matemática la historia es diferente y que se continúa trabajando para mejorar los índices de desempeño.

En esa área, con respecto a 2016, no hubo variaciones en el promedio nacional más allá de que nueve provincias mejoraron. Todavía al 43% le cuesta resolver operaciones sencillas e incluso el nivel más bajo -por debajo del satisfactorio- creció 1,6 puntos porcentuales.