Sarlo calificó a Macri de "mufa" y destacó a Lavagna por su trayectoria "exitosa"

La periodista, ensayista y escritora Beatriz Sarlo hizo duras críticas a Cambiemos y advirtió que las chances de reelección son escasas: "Quizás los graffiteros tendrían que abandonar el grafiti 'Macri gato' y pasar al grafiti 'Macri mufa' porque Cambiemos, evidentemente, no confía hoy, con sensatez, en su posibilidad de ganar las elecciones". Además, ponderó al ex ministro de Economía y posible candidato presidencial Roberto Lavagna por su "currículum extremadamente exitoso".

"Es un político intrascendente", señaló al opinar sobre el presidente Mauricio Macri. "El macrismo es un avatar del pensamiento liberal conservador. Generalmente, estuvo representado en las dictaduras militares y en una etapa muy larga del gobierno de Carlos Menem", opinó anoche en diálogo con el canal A24.

"Macri es otro de esos avatares y por eso nos va a dejar el país transformado, con 30% de pobreza, desprotección de las pymes e intocabilidad de la banca", indicó.

Al referirse a Lavagna, dijo que "es el único político que tiene un currículum extremadamente exitoso. Todo depende de su decisión. A medida que pasan los días, esto es más urgente porque hay que empezar una campaña. Tiene una ventaja formidable ante el kirchnerismo y Cambiemos, porque su última gestión fue extremadamente exitosa. Creo que su edad es una ventaja porque garantiza que no va a reelegir".

También, analizó la candidatura de el líder de Alternativa Federal, Sergio Massa: "Es es un hombre muy joven. El apuro en él casi que no se justifica. Puede esperar uno, dos o tres períodos más. Creo que sería un gobernador interesante en la provincia, y tendría grandes posibilidades de pelearle la elección a (María Eugenia) Vidal".

Sobre la legisladora Elisa Carrió, sostuvo: "Es lo que en los barrios se llama una deslenguada. En mi familia eso está completamente prohibido. Deslenguada implica decir lo impropio. No lo que es verdadero o falso, sino lo impropio".

Además opinó sobre el resto de los candidatos aspirante con intenciones a ocupar el sillón de Rivadavia:

Sobre el gobernador Schiaretti, dijo: "Gobernó exitosamente su provincia. La concepción sobre el es globalmente positiva, puede tener todos los derechos a una pretensión presidencial. Preferiría que los candidatos tuvieran algún antecedente de gestión ejecutiva".

"No es el caso de (Juan Manuel) Urtubey, que no es exitoso. ¿Invirtió en escuelas? No se nota en los índices de su provincia. (...) Que ganen la elección con los votos de quienes los voten, no con el mío. Jamás he votado un candidato con el cual no tuviera algún punto de identificación. Si tienen que ganar que ganen con los votos que se consigan ellos", detalló.

Miguel Ángel Pichetto, "fue la espada más leal de Menem, fue la espada más leal de Néstor Kirchner y después de la espalda más leal de Cristina. Puede ser una espada leal para todos los reyes. Como los tres mosqueteros, pero cambiando de rey".

María Eugenia Vidal, "tiene un discurso político extremadamente sencillo, lo que les puede garantizar una llegada muy amplia. Así como hay algunos que tienen una imagen más tenebrosa, ella tiene una imagen luminosa. Es un rasgo que puede jugar en la política contemporánea".

Al finalizar, también mencionó y opinó sobre el Papa Francisco, señaló: "Hay que separar al Papa que hace política para la Argentina de sus acciones y discursos respecto del mundo. No en vano es altamente respetado en casi todas partes.