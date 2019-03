Cristina habló de los problemas de salud de su hija y culpó a la persecución judicial

Tras conocerse ayer el pedido de Cristina Kirchner al juez Claudio Bonadio, que la procesó en varias causas penales, para salir del país con destino a Cuba, la ex mandataria publicó este jueves un video en su cuenta de Twitter en el que habla de los "severos problemas de salud" que padece su hija Florencia, por el que culpa directamente al "estrés" que padece por "la persecución judicial a la que fue sometida" en los últimos años.

"No sólo se violan los derechos de ciudadanos y ciudadanas que somos opositores al gobierno de Mauricio Macri, si no que también se violan todos los derechos de nuestras hijos y nuestros hijas", señaló la ex presidenta en el comienzo de su alocución.

La actual senadora nacional advirtió que "producto de la persecución feroz a la que fue sometida (Florencia) empezó ya hace un tiempo a tener severos problemas de salud". Y agregó: "El brutal estrés que sufrió devastó su cuerpo y su salud".

Aunque no dio precisiones sobre qué afección sufre su hija, Cristina contó que, como consecuencia de la patología, "no puede permanecer sentada ni de pie por períodos prolongados de tiempo".

Y continuó: "Es muy terrible para una joven, que la acusen de haber ingresado a una asociación ilícita el mismo día que murió su padre, sí, el 27 de octubre de 2010".

El video, de casi cinco minutos de duración, cierra con un pedido de la ex mandataria: "Les pido a los que nos odian, o que nos ven como enemigos, que por favor se metan conmigo, pero no con ella, no más con ella por favor".

El mensaje se difundió mientras la líder de Unidad Ciudadana viajaba rumbo a Cuba para reencontrarse con su hija, que ya se encuentra en la isla para tratarse del problema de salud.

La trama judicial

A diferencia de su madre y de su hermano Máximo, quienes gozan de inmunidad de arresto por su condición de legisladores, Florencia Kirchner no dispone de ninguna protección y afronta varias causas judiciales.

La más avanzada es la denominada "Causa Hotesur", la empresa que fue adquirida en 2008 por Néstor Kirchner con u$s 2.000.000 adquiridos de manera polémica en la previa de una escalada del dólar.

La compañía tiene a su cargo la administración de los hoteles de la familia Kirchner, incluido el Alto Calafate, el hotel de lujo que utilizó Lázaro Báez para una maniobra de alquiler de habitaciones.

La hija del ex matrimonio presidencial también enfrentará el juicio oral por la "Causa Los Sauces", que investiga una serie de negocios inmobiliarios a través de los cuales se habrían lavado activos probablemente provenientes retornos por la adjudicación de obra pública.