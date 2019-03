Serpa: "Frenar el dólar con la tasa tiene gran costo, que no sea en vano"

José Luis Serpa, actual secretario de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (Facpce) y candidato a la Lista Azul a próximo presidente del Consejo Profesional porteño, se preguntó qué empresa se anima a importar con el dólar en permanente incertidumbre, y dijo que el flagelo de la inflación castiga especialmente a las pymes.

"La contención del tipo de cambio a través de tasas altas hace que estemos pagando un costo alto. Ojalá no sea en vano", dijo Serpa en un diálogo con El Cronista.

- ¿Cómo ve el panorama electoral para octubre?

- Dejando ideologías de lado, está complicado. Acá lo que interesa es que las pymes, el pequeño comerciante, están devastados por los altos costos que están pagando, porque no tiene acceso al crédito, y esto es una fórmula explosiva para cualquier emprendedor. Castiga como siempre a los que más necesitan. El problema de la inflación ya lo vivimos, no es nuevo. Lamentamos ser, en materia contable, especialistas en ajuste por inflación, querríamos que nos miren en el mundo por otros tipos de ciencia. Esperemos que este flagelo en la Argentina de una vez por todas se pueda combatir, y estemos hablando de desarrollo, de bienestar, de responsabilidad social empresaria...

- ¿Qué temas querría ver sobre la mesa con vistas a la elección de octubre y no están?

- Con vistas a la elección hay muchos temas que desaparecen de la agenda política, lamentablemente. No están por el propio estado de la economía. No está en la mesa el crédito para el crecimiento, el crédito para el capital de trabajo, el crédito para importar. Qué empresa hoy se anima a importar con un dólar que no sabe a cuánto va a estar el día de mañana. Son temas que frenan la economía y que deberían estar sobre la mesa. Las economías regionales también y otros que no están porque hay una gran incertidumbre.

- ¿A qué atribuye la incertidumbre económica?

- A que hay un cambio en la política económica. Hay muchas cuestiones económicas malas anteriores que se zanjaron, ojalá no volvamos con esos temas, pero es todo un camino que hay que recorrer. Creo que se va por el buen camino pero depende de que haya decisión. El Gobierno está mirando cómo se desenvuelve la economía más allá de las elecciones. Una mirada mucho más alta, y no en cómo llego hasta las elecciones. De hecho no se están tomando medidas demagógicas con vistas a los comicios. Y lo estamos padeciendo, eso es la verdad.

- El jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo que la gente no va a votar por la inflación del último mes, ¿ve chances de que el oficialismo retenga el Gobierno si no mejora la actividad económica y baja la inflación?

- Por supuesto que son factores importantes, la comunidad de negocios mide estas variables constantemente y son importantes a la hora de poner dinero en una inversión, y también para la gente el tema económico es de relevancia.

- ¿Cómo ve la política de tasas altas del Banco Central?

La política de tasas altas forma parte de un intento de contener al dólar, se han firmado acuerdo con el FMI y hay ciertos parámetros, como la banda cambiaria que el Gobierno por ahora viene respetando. Esto es opinable. Yo no estoy en condiciones de decir si está bien o está mal, pero el Gobierno lo definió como su política económica, aunque es cierto que la contención del tipo de cambio a través de la franja de precios mínimos o máximos con tasas altas hace que estemos pagando un costo alto. Ojalá no sea en vano

- Nadie mejor que el contador para saber las dificultades que pasan las empresas, con cierres, quiebras, despidos... ¿Cuál es su diagnóstico?

- Es una realidad que no podemos negar. Todo lo que venimos hablando hace que la actividad económica no esté bien. Escuchamos todos los días que se están suspendiendo trabajadores, en principio en las empresas grandes, autopartistas, automotrices, industrias pesadas. Esto hace que la economía no crezca. Y necesitamos que la economía crezca. Recomponer el tejido productivo.

- ¿Qué limites tiene el programa con el FMI? ¿Vendrán desembolsos anticipados sea como sea? Pareciera que el déficit va a seguir alto, la inflación no baja al ritmo que prometió el Gobierno...

- Las fuentes de financiamiento del Estado están limitadas en este momento en el Fondo Monetario Internacional, ya que inversiones genuinas no han venido. El Gobierno tomó deuda para poder financiar un gasto que también sería bueno que empiece a bajar más seriamente. Si el gasto no baja, y no hay fuente de ingresos, estamos en problemas

- El FMI abrió el paraguas sobre la posibilidad de que no gane las elecciones el presidente Mauricio Macri, ¿pero alcanzará para que otros candidatos acepten el programa firmado por el macrismo?

- Acá hay ingredientes políticos y de campaña, no es posible opinar qué va a hacer la oposición o el propio oficialismo. Lo que dicen en campaña hay que tomarlo con pinzas porque cuando ganan. todos se olvidan de lo que dijeron.