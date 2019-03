El momento Macri y el efecto Lavagna, según se mira desde EE.UU.

El inicio de la gestión Macri despertó expectativas en los Estados Unidos. “Un fuerte optimismo”, según la descripción textual del analista Benjamin Gedan, perteneciente al Wilson Center de Washington DC. Pero esa sensación de entusiasmo parece haber dado un giro en este año electoral. “Desafortunadamente ahora hay un clima distinto. Hoy predomina más la preocupación y el temor que el optimismo”, reconoce.

Ex asesor de Barack Obama en el Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca y ex funcionario del Departamento de Estado, Gedan visitó Buenos Aires junto a Cynthia Arnson, directora del Programa América Latina del Woodrow Wilson Center, una importante institución no partidaria creada por el Congreso de los Estados Unidos.

Ambos, dialogaron hoy con el grupo de periodistas integrantes del CARI (Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales).

El temor a que se refiere es principalmente del sector privado estadounidense y está relacionado a la posibilidad de que Cristina Kirchner triunfe en las próximas elecciones presidenciales de la Argentina, a raíz del contexto económico actual.

“Por el momento se visualizan dos caminos: uno es la continuidad de una postura pro-mercado y la otra es volver al pasado con una visión hostil hacia el sector privado, a las alianzas comerciales”, explicó Gedan, quien trabaja en el Argentina Project de Wilson Center.

“Quizás haya otras opciones en el escenario –aclaró enseguida-pero por ahora se lo visualiza así”.

La pregunta que surge entonces es: ¿Qué pasaría si Roberto Lavagna aparece como un candidato alternativo con chances en las PASO de agosto? “Desde la comunidad internacional se visualizan las dos opciones que mencioné antes –insiste- (la reelección de Mauricio Macri o el regreso de Cristina). Pero si aparece otro candidato está la posibilidad de mostrar que se puede producir una alternativa moderada y seria y esa presencia puede tranquilizar a los mercados en las PASO”, destacó Gedan.

“Eso demostraría que Cristina no es la única alternativa”.

En cuanto a la gestión del actual gobierno, Gedan aclaró también que –según su visión- desde Estados Unidos y Europa se visualiza a la Argentina como “en el buen camino en temas institucionales y de avance de la democracia”, además de que la Casa Blanca “está totalmente alineada con las políticas acordadas entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional”.

Resaltó en ese sentido que al FMI le conviene también poder mostrar buenos resultados en Argentina en busca de consolidar un perfil de mayor sensibilidad a la situación social y los nuevos paradigmas.

Tanto Arnson como Gedan destacaron por otro lado que la gestión Macri ha logrado mantener al mismo tiempo una relación privilegiada con Estados Unidos y su relación comercial con China, en parte por la importancia de su economía, su postura pro-mercado y la buena relación personal entre Macri y el presidente Donald Trump.

Pero al mismo tiempo pronosticaron que las presiones de Estados Unidos en la pulseada tecnológica con China tendrá pronto sus consecuencias en la región y además irá creciendo la preocupación estadounidense por la posible presencia militar del gigante asiático en la región. Algo que podría tocarle a la Argentina a raíz de la base espacial china instalada en la Patagonia.