Subastarán dos aviones de Lázaro Báez: cuánto salen

El 5 de abril de 2016, Lázaro Báez bajó del avión Lear Jet 35A para subirse a un patrullero, por orden del juez Sebastián Casanello. Desde entonces, el ex megaempresario de la construcción K está preso en el marco de la causa "La Ruta del Dinero K".

Ahora, el Tribunal Criminal N°4 autorizó al Gobierno a vender ese emblemático jet. Casualmente, se encuentra en el mismo aeropuerto en el que aterrizó hace casi tres años: el de San Fernando. Y como si fuera poco, subastarán otra aeronave también.

Así está hoy el avión de Lázaro en San Fernando

Con fecha del 8 de marzo, el juez Néstor Costabel le envió una carta al titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Ramón Lanús, para "materizar" las subastas de los dos aviones: el Learjet matrícula LV-BPL y un Commander-Rockwell, modelo 690-B, matrícula LV-MBY. Lo recaudado deberá ser depositado en una caja de ahorro en dólares del Banco Nación denominada "Causa Báez".

En la AABE, contaron, todavía no tasaron los aviones; tampoco se sabe aún el precio de base de la futura subasta online, ni cuándo se realizará. Sin embargo, como desde 2017 el Lear Jet pasó a la Policía Federal como "aeronave recuperada de la corrupción", el Ministerio de Seguridad aportó sus valuaciones. Ambos son propiedad de la firma Top Air SA, el LearJet cuesta u$s 575.000 y el Gulfstream, en u$s 786.300.

No obstante, al estar en la intemperie en San Fernando, con uno de ellos sin operar por problemas técnicos, se estima que las reparaciones de ambas aeronaves costarían u$s 347.500.

El otro avión que se subastará

Más allá de la publicitada presentación del ministerio de Patricia Bullrich, similar a la realizada con el yate de Ricardo Jaime, como resultaron no ser funcionales para las fuerzas de seguridad, "su puesta en funcionamiento y mantenimiento significaba un costo muy alto" se informó en gacetilla, la misma cartera pidió que sean traspasados a la ANAC (Administración NAcional de Aviación Civil), organismo que, a su vez, le pidió a la Justicia que la AABE los termine subastando.

Junto a la Justicia entregamos el barco de Ricardo Jaime a la @PrefecturaNaval para luchar contra el delito complejo. pic.twitter.com/WN1GLlA2vb — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 26, 2017

"Estos bienes de la corrupción volverán a la sociedad finalmente. Vale remarcar que perdemos millones de pesos por mes y la ciudadanía pierde dos veces: por el robo perpetrado por los delincuentes y porque después se destinan fondos del Estado a cuidar los bienes de los corruptos y narcotraficantes", destacó Lanús, a través de una gacetilla.

Si bien no es vinculante en esta causa en particular, desde la AABE celebraron la orden judicial como una puerta abierta por el DNU de extinción de dominio que firmó Mauricio Macri y generó polémica en la oposición.