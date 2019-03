Diputados británicos definen si el 29 de marzo hay o no Brexit

Al igual que ayer, hoy a partir de las 19:00 GMT (16:00 hora argentina) los diputados británicos votarán sobre el Brexit: esta vez, tienen que definir si el Reino Unido abandona la Unión Europea (UE) el 29 de marzo sin un acuerdo, lo que se califica de Brexit duro.

Si los parlamentarios rechazan una salida abrupta, entonces mañana jueves se pronunciarán sobre si solicitar a la UE un aplazamiento del Brexit de dos meses, a fin de que el país se prepare para una salida no negociada.

Theresa May

En el debate previo que se realiza en el Parlamento, la primera ministra Theresa May quedó completamente afónica y no pudo inaugurar el coloquio, en el marco del agotamiento que sufre por las intensas negociaciones y sus derrotas consecutivas al no obtener apoyo partidario al acuerdo que negoció con Bruselas.

La reemplazó el ministro de Medioambiente, Michale Gove, y el último en hablar será el ministro de Comercio Internacional, Liam Fox, rindiendo tributo a May, de la que aseguró que "siempre, siempre, actúa en el interés nacional".

El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, seleccionó dos enmiendas a la moción presentada por el Ejecutivo sobre la opción de abandonar la UE sin acuerdo el próximo 29 de marzo.

Una enmienda es la que rechaza un Brexit sin acuerdo en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia -impulsada por la diputada conservadora Caroline Spelman-, y otra que insta a retrasar la ruptura hasta el 22 de mayo para que el país se prepare para una salida no negociada -enmienda presentada por el conservador Damian Green-.

Esta última iniciativa, conocida como enmienda del compromiso Malthouse, dice que el Gobierno deberá entonces acordar un pacto que establezca una especie de periodo de transición que se alargaría hasta diciembre de 2021, mientras se negocia la relación permanente entre ambos bloques.

Todo esto luego de que el martes, la Cámara de los Comunes descartara por amplia mayoría abandonar el bloque comunitario en los términos propuestos en el último acuerdo sellado entre Londres y Bruselas.