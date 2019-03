Lavagna en modo candidato: visita Córdoba y se verá con Schiaretti

Forma parte de su estrategia de posicionamiento político de cara a las elecciones presidenciales de octubre, aunque la excusa formal será disertar sobre la marcha de la economía en el año electoral. El ex ministro de economía Roberto Lavagna hará pie el miércoles próximo en territorio cordobés, invitado por la Fundación Mediterránea, en el marco de los tradicionales almuerzos que esa entidad organiza mensualmente.

Al día de hoy, en la agenda de Lavagna no hay aún confirmadas reuniones políticas, pero todo hace presuponer que las habrá: un encuentro con el gobernador Juan Schiaretti, uno de los referentes de Alternativa Federal, el espacio que hoy contiene al economista, se da casi por descontado, foto política incluida, claro.

Aunque la excusa de la visita será disertar sobre “la economía argentina en un año político”, Lavagna visita Córdoba también en plan de campaña. Tal como adelantó El Cronista la semana pasada, el ex ministro tiene previsto una serie de viajes por todo el país para tomar contacto con la realidad de las distintas provincias. Fiel a su estilo, mantiene en estricta reserva esa agenda que se irá conociendo, casi, sobre la marcha.

El puntapié inicial lo dio en San Juan hace pocas semanas, donde se mostró con el gobernador Sergio Uñac, y este mediodía visitó ExpoAgro, en la localidad bonaerense de San Nicolás.

Lavagna, quien aún no confirma si será o no candidato en octubre pero continúa dando pasos cada vez más firmes en esa dirección, hablará en el salón Pajas Blancas del Quórum Hotel de la capital cordobesa. En las exposiciones, el ex ministro de Duhalde y de Kirchner estará acompañado por el presidente del Ieral, Marcelo Capello.

Córdoba es una provincia que interesa particularmente a Lavagna. Su gobernador, el peronista Juan Schiaretti, buscará su reelección en los comicios locales del 12 de mayo y aunque prefiere por ahora concentrarse en la campaña provincial, pretende también incidir en la elección presidencial.

Tras la implosión de Cambiemos en esa provincia por las diferencias dentro del radicalismo para definir su fórmula, Schiaretti, líder de Unión por Córdoba, se siente cada vez más cerca de conseguir su objetivo de ser reelecto. Además, acaba de sumar a esa alianza a socios no peronistas: el partido socialista que gobierna la vecina Santa Fe, con Miguel Lifschitz a la cabeza, y el GEN, la fuerza de Margarita Stolbizer.

Lifschitz, se sabe, es un entusiasta promotor de la candidatura presidencial de Lavagna y quiere subir a su par cordobés al mismo tren electoral. Schiaretti viene observando con cautela cómo se va diseñando el tablero nacional pero no ha definido todavía a qué candidato de Alternativa Federal, Lavagna, Sergio Massa o Juan Manuel Urtubey, dará su apoyo para la pelea nacional.

Los lavagnistas se ilusionan con recibir un guiño del cordobés -que por ahora seguiría sin explicitar preferencias- y creen haberse anotado un punto a favor luego de la reunión que esta semana el senador Miguel Ángel Pichetto, también impulsor de la candidatura de Lavagna, mantuvo con Schiaretti en la capital mediterránea.

La apuesta no es fácil: Lavagna quiere ser presidente pero no está dispuesto -ya lo ha dicho hasta el cansancio- a ir a una interna con el gobernador salteño ni con Massa, sino que pretende ser ungido candidato por consenso de una coalición amplia que exceda al PJ e incluya al socialismo, sectores importantes de la sociedad civil y los desencantados de Cambiemos.

En el Gobierno ven cada vez con más preocupación la creciente expectativa que genera una eventual candidatura del economista en octubre. También en lo que tiene que ver con Córdoba, claro. Porque amén de las rencillas internas que desvelan a Cambiemos en esa provincia, territorio clave para el triunfo de Mauricio Macri en 2015, la imagen del Presidente viene allí en descenso. La de Lavagna, en cambio, es cada vez mejor recibida.

Sin ir más lejos, recuerdan cerca del ex ministro, en 2007, cuando se presentó junto al radical Gerardo Morales como candidato a presidente, Lavagna le ganó a Cristina Kirchner por 22 puntos en ese distrito.