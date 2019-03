Hace unos días, un noticiero mostraba una protesta por falta de suministro de luz con piquete y gomas incendiadas que impedían el acceso a la terminal de ómnibus. Alguien comentó al pasar que los que protestaban no pagaban la luz, estaban "colgados". Acá es un dato menor, pero en cualquier país normal, si no pagas y usas el servicio ilegalmente tenés un problema serio.

Se me ocurrió entonces pensar que tenemos otros casos de ciudadanos "exigentes pero colgados ", y aunque un colega que me dijo que si sigo diciendo estas cosas me voy a quedar sin amigos, igual avanzo citando algunos ejemplos.

El primer caso es el gran grupo de personas, restaurantes, comerciantes, profesionales, service, talleres, oficios, profesores, etc. que no te entregan factura porque no pagan impuestos. Son colgados que se quejan todo el tiempo de la alta presión impositiva.

Seguimos con los colgados al sistema jubilatorio, es decir, jubilados que no aportaron nunca o aportaron poco sin cumplir los 30 añitos y gracias a un atajo del populismo, se jubilan y cobran. También se quejan de la miseria de la jubilación.

Otros colgados son miles de falsos lisiados que cobran pensiones de invalidez y también extranjeros que vienen a estudiar o a atenderse en nuestros hospitales gratis. El término colgado puede ser sinónimo de colado. Somos un país con gente oportunista que colgada o colada no comprende o no le importa y a veces incluso, disfruta pensando que saca ventaja de otros, ya sea el Estado (nosotros) o del resto que paga o cumple.

Los invito a meditar cuantas otras situaciones hay y en especial pedir que recapacitemos dejando planteado: primero un llamado a la solidaridad y que dejemos de hacernos los vivos porque la ventajita de unos perjudica a otros. Segundo que el Estado actúe con más fuerza sobre ellos. Tercero que los periodistas cuando muestren casos de protestas sin derecho, no se hagan los populistas y cuarto reafirmar que para tener derechos, hay que cumplir las obligaciones.

Idealista puede ser, pero ya lo dijo Platón "si no desearas mucho, hasta las cosas pequeñas te parecerán grandes".