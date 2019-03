La Unión Europea actualiza su lista negra de paraísos fiscales: cuáles son

La Unión Europea actualizó su lista negra de paraísos fiscales–“países y territorios no cooperadores en materia fiscal”– como resultado del análisis sobre 92 países que la Comisión Europea realizó en 2018, basado en criterios de transparencia fiscal, buena gobernanza y una actividad económica real, además de una competencia fiscal leal. Así la lista negra de la UE quedó integrada por 15 países: las islas de Aruba y Barbados (pertenecientes al reino de los Países Bajos); Bermudas (territorio británico de ultramar); Guam, Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Samoa Americana (territorios no incorporados pero bajo soberanía estadounidense); Trinidad y Tobago (que no mostró ningún tipo de compromiso en reformar sus prácticas fiscales); Emiratos Árabes Unidos y las Islas Marshall (pasaron de la lista negra a la gris y de nuevo a la negra al no cumplir con los compromisos que habían asumido); Belice, Dominica, Fiyi, Omán, Samoa y Vanuatu.

Por otra parte, la lista gris –es decir, aquellos países que seguirán ‘en observación’ por la UE, bajo la promesa de modificar sus prácticas– terminó con 34 países entre los que se encuentran la controversial inclusión de Suiza, seguida por Seychelles, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Turquía, Albania, Anguilla, Antigua y Barbuda, Armenia, Australia, Bahamas, Bosnia Herzegovina, Botsuana, Cabo Verde, Costa Rica, Curazao, Islas Cook, Suazilandia, Jordania, Islas Maldivas, Islas Mauricio, Marruecos, Mongolia, Montenegro, Namibia, República de Macedonia, Nauru, Niue, Palaos, Isla de San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Serbia, Tailandia y Vietnam.

La iniciativa –que surgió luego de escándalos financieros como Panama Papers, Paradise Papers y Lux Leaks–, fue creada con el objetivo de atacar prácticas abusivas y competencia fiscal desleal. De hecho, un estudio publicado en 2018 por la revista Finance and Development del Fondo Monetario Internacional, señaló que las compañías multinacionales han invertido alrededor de u$s 12 billones en empresas fantasma a nivel global y se estimó que, en promedio, el 40% de la inversión extranjera directa se hace a través de entidades sin una actividad económica real.

“La lista de paraísos fiscales de la UE constituye una verdadera victoria europea, y ha tenido un efecto rotundo en la transparencia y en la equidad fiscales en todo el mundo», afirmó Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas” y agregó: “Gracias al procedimiento de elaboración de listas, docenas de países ya han abolido regímenes fiscales perniciosos y se han ajustado a las normas internacionales de transparencia y equidad fiscal. Los países que no lo han hecho han sido incluidos en la lista negra y tendrán que hacer frente a las consecuencias que ello les acarree. Estamos subiendo el nivel de exigencia de la buena gobernanza fiscal a nivel mundial y eliminando las posibilidades de fraude fiscal”.

A través de un comunicado oficial, la UE afirma que desde que se comenzó a implementar este tipo de medidas –la lista fue diseñada por la Comisión Europea y aprobada por sus integrantes en 2017, con 17 países–, 60 países accedieron a sus requisitos en materia fiscal y se eliminaron más de 100 regímenes perjudiciales. Si bien los Estados miembros coincidieron en una serie de medidas que van desde un aumento en los controles y auditorías, retenciones fiscales de origen, requisitos de documentación especiales hasta disposiciones contra las prácticas abusivas, admiten que todavía falta desarrollar un enfoque más coordinado respecto de las sanciones que puedan enfrentar los países que se encuentren en la lista negra.