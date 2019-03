El parlamento británico volvió a rechazar el Brexit: qué jugada hará May

A tres semanas de que se agote el tiempo para lograr un Brexit negociado, el Parlamento británico volvió a rechazar el acuerdo que impulsó la primera ministra Theresa May. La moción del gobierno perdió por 391 votos a 242.

Finalizada la votación, la premier anunció que mañana habrá una nueva sesión en el Congreso donde se decidirá si se aprueba o no el abandono del bloque regional sin un acuerdo, es decir la versión “dura” de salida de Inglaterra sin negociaciones con la UE.

Finalmente, si esta opción también es rechazada, el jueves se votará por un aplazamiento del Brexit. De hecho, los analistas consideran que esa es la jugada a la que apuesta May, ya que descuentan que la versión dura del Brexit también será rechazada, lo que significaría el aplazamiento de la salida.

De esta forma, la primera ministra buscará exponer ante los británicos que la responsabilidad de no acatar la voluntad popular que se pronunció por el Brexit está en los parlamentarios y no en ellla, que, con la propuesta de mañana, habría presentado ya tres versiones y todas fueron rechazadas.

Mirá también Volvió la luz a Venezuela y Maduro acusó a Guaidó de sabotaje El gobierno bolivariano también involucró en los cortes de electricidad a un periodista, a quien detuvo, allanó y llevó esposado por agentes de inteligencia. Esta semana, EE.UU. retirará al resto del personal de su embajada en Caracas.

Antes la perspectiva del fracaso, May amenazó que si los británicos no se ponen de acuerdo sobre la modalidad de salida podría no haber divorcio con Europa el próximo 29 de marzo.

“El peligro para aquellos de nosotros que queremos tener fe en el pueblo británico y cumplir con su voto es que, si esta votación no sale adelante, si este acuerdo no es aprobado, entonces el “brexit' podría perderse”, dijo.

“Creo que es totalmente imperativo para esta cámara que cumplamos con la decisión tomada por el pueblo británico en junio de 2016 y que cumplamos con ese referéndum”, pero si el pacto es rechazado “podemos terminar en una situación en la que no tendríamos Brexit”, señaló.

La opción que se votará mañana implica eliminar cualquier periodo de transición y variar abruptamente las condiciones de comercio de las empresas británicas y las europeas que están en suelo británico para pasar a manejarse bajo las normas de la Organización Mundial de Comercio.

La segunda opción es una prórroga, es decir la extensión del Artículo 50 del Tratado de Lisbora, pero desde la UE avisaron que necesitán buenos argumentos para que se trate tal pedido.

En cualquier caso, esta extensión será “corta y limitada”, y no se extenderá más allá de la fecha de elecciones europeas del 26 de mayo, porque la UE no quiere que Gran Bretaña participe de esa elección si la decisión es la de irse del bloque.

Al respecto, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, afirmó que si el Reino Unido solicitara ampliar el periodo de negociación debería dar una “justificación creíble”.

Otra opción en carpeta es la convocatoria a un nuevo referéndum, en cuyo caso se suspendería la salida del bloque. Esta posición fue defendida vehementemente por la representación del Partido Nacionalista Esococés, a la que pertenece la ministra de Esocia, Nicola Sturgeon.

Finalmente, queda la chance de que se cumpla la amenaza de May. Si los británicos no pueden acordar como llegar al Brexit, entonces no lo habrá. Algo que tranquilizaría a las empresas, pero que iría muy a contramano de la voluntad popular.