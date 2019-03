Corralón de materiales: el reciclaje se vuelve tendencia

CONTENIDO ESPECIAL EXTERNO

La industria de la construcción, si bien es una de las principales fuentes de trabajo en el mundo, es también una importante generadora de residuos. A fin de evitar el desperdicio, en la actualidad existen formas de reciclar materiales. Es así como a partir de los sobrantes adquiridos en una construcción, en un Corralón de Materiales se pueden generar elementos de decoración o nuevos materiales, hasta permitirnos ayudar a familias de bajos recursos.

Al comprar materiales en general se realizan cálculos buscando obtener el menor desperdicio posible de recursos para evitar gastos superfluos. A pesar de los esfuerzos realizados siempre se obtienen sobrantes de algunos materiales, pero aquí presentamos algunas ideas para no desaprovecharlos e invertirlos en un Corralón de Materiales.

¡No lo deseches! Doná en el corralón de materiales

Una de las formas de reciclar materiales de construcción más satisfactorias es la donación. En este caso, la Fundación Sagrada Familia creó el programa Sume Materiales, un corralón social que brinda ayuda a familias de bajos recursos que quieren construir su vivienda, pero no poseen los recursos para tal fin.

El funcionamiento del programa es simple: las empresas o los particulares se comunican vía web o telefónicamente, y personal del mismo retirar las donaciones por los domicilios, las cuales luego son vendidas en el corralón social a un bajo precio. Gracias a este programa, todos los sectores de la construcción (empresas, corralones de materiales, e incluso particulares) ayudan a quienes quieren reformar sus casas, pero no tienen los medios para realizarlo.

En el programa son aceptados desde los materiales más básicos como cemento, cal, arena, canillas, ventanas, puertas, pallets, hasta escaleras y muebles. Además, estos corralones sociales no sólo reciben elementos en buen estado, sino que también se encargan de acondicionar los que no se encuentran en óptimas condiciones. ¡No hay excusa para no colaborar!

Gracias a esta iniciativa, más de 10.000 familias desde el año 2004 han podido acceder a los materiales necesarios para acondicionar sus viviendas y así mejorar su calidad de vida.

Fomentá la Economía Circular

El concepto de Economía Circular comprende la transformación de los materiales considerados como residuos por algunas empresas en nuevos materiales de buena calidad y precio. A través de un estudio de valoración de los recursos y los residuos, elementos que anteriormente eran depositados en vertederos son reaprovechados en diferentes industrias, fomentando una ciudad más ecológica.

Así es como de la construcción de una casa, los sobrantes de madera pueden convertirse en nuevos muebles o convertirse en energía, los metales pueden fundirse para moldearse nuevamente según sea necesario y los ladrillos u hormigones pueden triturarse y usarse para crear hormigón reciclado.

Decorá tu casa con objetos reciclados

No es novedad que cada vez más se reutilicen materiales para decorar interiores. En este sentido, el rey de los materiales reciclados es el pallet. Este objeto, con maderas de diversas medidas y grosores según su uso primario, se ha convertido en uno de los elementos más usados por quienes quieren redecorar sus casas invirtiendo poco dinero. Sin embargo, no es el único material que puede utilizarse.

Otro elemento popular para reciclar son los neumáticos. Los neumáticos necesitan 600 años para degradarse y, si bien el CEAMSE posee desde el 2010 una planta recicladora, hasta ese momento los mismos eran enterrados, generando un gran impacto ambiental. Los neumáticos son utilizados en decoración para realizar asientos, macetas, o incluso como base de mesas ratonas.

También pueden reciclarse botellas de vidrio, convirtiéndolas en floreros, macetas colgantes. Incluso en lámparas o dispensers de jabón líquido, ideales para los fanáticos de algunas bebidas.

Los ladrillos también son muy utilizados para la creación de muebles tipo rack, al combinarlos con vidrios o maderas para generar los estantes donde se apoya equipos como televisores, consolas de videojuegos o equipos de música.

También las sobras del cemento pueden reusarse. Una vez que son abiertas las bolsas de cemento no poseen una vida útil muy extensa, por lo cual podés aprovechar los sobrantes de la última construcción y crear macetas u otros objetos decorativos. También, si tenés espacio, podés combinar el cemento con los ladrillos sobrantes, y crear un excelente horno de barro para disfrutar con amigos y familia de deliciosas comidas los fines de semana.

Sea cual fuere el uso que le vayas a brindar a los materiales que te sobren de la próxima obra en construcción, es importante tener en cuenta que fomentando la reutilización de los mismos aportás tu granito de arena para hacer de tu ciudad un lugar más verde.