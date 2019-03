López Murphy: "El Gobierno no debe rezagar el dólar para mostrar mejores datos de inflación"

El exministro de Economía Ricardo López Murphy advirtió que el Gobierno debe evitar en los próximos meses sostener artificialmente el valor del dolar con el fin de obtener mejores resultados en materia de inflación, para no perjudicar el impulso de las exportaciones, que, a su juicio, deben motorizar una eventual recuperación de la economía.

"No tenemos que agravar nuestra situación externa. Los países que salieron adelante de situaciones similares lo hicieron con un aumento fuerte de las exportaciones, lo que hace crecer la inversión y luego la economía se recupera. El Gobierno debería ser muy cuidadoso en no rezagar el tipo de cambio para obtener un mejor resultado inflacionario en el segundo semestre", comenzó, en diálogo con Luis Majul en A24.

Asimismo, López Murphy manifestó su preocupación en el elevado riesgo país que tiene la Argentina (ayer cerró en 738 puntos) a pesar de tener cubierto el financiamiento del gasto público de este año y parte de 2020 por el préstamo de Fondo Monetario Internacional (FMI) y señaló que el Gobierno reposa "demasiado" su accionar en el manejo de la política monetaria.

"A pesar del apoyo internacional descomunal superior a nuestras exportaciones de bienes y teniendo financiado este año y parte del año que viene tenemos un riesgo país 550 puntos mayor al brasileño, que no es un país ordenado ni perfecto. Estamos en una situación de vulnerabilidad. Me parece que se reposa demasiado en apretar la política monetaria. El tipo de cambio se devaluaba 3% en el último trimestre del año pasado, se está devaluando al 2% en el primer trimestre y va a volver a bajar. El problema no pasa por bajar al dólar y crear una situación artificial, sino en tratar de evitar una tremenda recesión", dijo.

En ese sentido, el economista cuestionó a la administración de Mauricio Macri por no comunicar en su asunción con detalle la caída de los ingresos por exportaciones que había comenzado a sufrir la Argentina a mediados de 2014.

"Hubiera sido decisivo explicarle a la sociedad los problemas que teníamos y cómo había cambiado la situación externa en el segundo semestre de 2014, cuando se derrumbaron los precios de las exportaciones. Nuestro nivel de vida depende, a corto plazo, del valor de nuestras exportaciones y de la tasa de interés internacional. A largo plazo, por supuesto, depende de la calidad institucional. Las exportaciones cayeron en 2014 de u$s 85.000 millones a u$s 55.000 millones. Era inevitable que la economía estuviera sometida a una tremenda fuerza contractiva", indicó.

Gasto, productividad e inversión

López Murphy sostuvo que los problemas estructurales derivan de la baja productividad y de la escasa inversión, causadas por el sector público deficitario que demanda los ahorros del sector privado.

"La Argentina tiene problemas estructurales que derivan de nuestra baja productividad y nuestra baja inversión. En 2017 invertíamos 17% del PBI, de los cuales 12% eran de amortización y el 5% lo pedíamos prestado al resto del mundo. No ahorramos un peso porque tenemos un sector público que se come todos los ahorros. Era una fantasía que con esta administración iba a haber un 'boom' de inversiones", comentó.

El economista enfatizó la necesidad que tiene la Argentina de aplicar correcciones en el nivel de gasto público para aliviar la carga impositiva y robustecer la productividad.

"¿Hay alguna razón para que se haya duplicado la cantidad de empleados públicos? ¿Hay una razón que justifique que se hayan jubilado 4 millones de personas sin aportes? Eso implica un sobrecosto colosal sobre la economía. No hacer nada implica un sobrecosto, hacer conlleva conflictos. Una salida razonable de la Argentina es volver a tener un sector público ajustado a la productividad de la sociedad. Estas correcciones hay que hacerlas con los medios necesarios para amortiguar, pero mantener el sobrecosto estatal es hundir la economía. El mayor costo es no cambiar", señaló.

Además, López Murphy, que trabaja en la candidatura de su colega José Luis Espert para las elecciones de 2019, se diferenció tanto del macrismo como del kirchnerismo, a la vez que también rechazó a Roberto Lavagna.

"No me siento representado por Macri ni con Cristina. Por Lavagna, tampoco. Tenemos que hacer un trabajo para que un sector muy grande de la sociedad que no se siente ubicado en ninguno de esos espacios tenga una representación en las elecciones", concluyó.