Financieras retiran u$s 1,2 billones de Gran Bretaña antes del Brexit

El sector financiero británico se prepara para el Brexit y cada vez más empresas trasladan parte de sus negocios y patrimonio al continente, reseña un estudio del think tank New Financial.

Bloomberg - La primera ministra británica, Theresa May

El centro financiero de Londres se verá particularmente afectado cuando el Reino Unido salga de la Unión Europea (UE), al punto que más de 275 empresas financieras retiraron valores de capital por un total de u$s 1,2 billones.

Según el reporte citado por el semanario alemán Spiegel, 10 grandes bancos y bancos de inversión trasladan u$s 1.046.000 millones (800.000 millones de libras esterlinas) del país a la UE.

Bloomberg - Bank of England en Londres

A eso se le suman bienes intangibles de aseguradoras por u$s 45.780 millones y de administradores de inversiones por u$s 85.000 millones.

Acorde a New Financial, más de 250 empresas establecen nuevas centrales en el continente; más de 210 solicitaron nuevas licencias bancarias o bien iniciaron nuevas entidades legales.

En total, los costos del traslado se calculan entre tres y cuatro mil millones de dólares. Este proceso se seguirá acentuando, indicó el jefe de New Financial, William Wright.

“Esto va a disminuir la influencia de Gran Bretaña en el sector europeo financiero y bancario, reducirá los ingresos fiscales y reducirá la exportación de servicios financieros a la UE”, añadió Wright.

El mayor foco de atracción está en Dublín, a donde se contabilizaron unos 100 traslados siendo principalmente los administradores de patrimonio los que eligieron la capital irlandesa. Le siguen Luxemburgo con 60 traslados, París con 41 y Amsterdam con 32.

Bloomberg - Puente Samuel Beckett en Dublín

La ciudad alemana de Fráncoft es el destino favorito para los bancos, mientras que la capital holandesa lo es para plataformas comerciales y casas comerciales.

Mañana votan los legisladores británicos

Mañana martes, el Parlamento británico tendrá que volver a votar sobre un acuerdo de salida de la UE y si lo confirman, el Reino Unido abandonará el bloque comunitario el 29 de marzo.

Xinhua - Manifestantes a favor del Brexit

Pero muchas empresas alemanas están previendo que resulte un Brexit duro sin acuerdo, y aunque tampoco se sabe si la fecha original se respetará o si se aplazará hasta junio.

Bloomberg - Automoviles nuevos de Suzuki Motor Corp.

en el puerto británico de Grimsby



En enero, la producción industrial alemana sufrió un declive inesperado de 0,8% por el desplome de la fabricación del sector automotriz (9,2%), en medios de las tensiones por la guerra comercial entre EE.UU. y China y la incertidumbre en torno al Brexit.

Incluso podría estar concluyendo una década de expansión alemana dependiente de las exportaciones por toda esta serie de amenazas: la desaceleración global, las disputas arancelarias generadas por las políticas de "Estados Unido primero" del presidente Donald Trump y la potencialmente caótica salida de Reino Unido de la Unión Europea.

Los mismos factores están impactando al resto de la UE y los datos de hoy sumaron argumentos al giro hacia la cautela realizado por el Banco Central Europeo (BCE) a su política la semana pasada.

“La producción industrial es un dato duro y está asentando realmente la impresión de que la economía europea se está desacelerando”, comentó Antoine Bouvet, estratega de tasas de Mizuho. “Está dando credibilidad a la visión de que la desaceleración no es temporal”.

El diario alemán Handelsblatt reportó que el Gobierno federal recortó su panorama de crecimiento del PBI al 0,8% para 2019, la segunda reducción en menos de dos meses. La producción industrial alemana cayó un 0,8%, por debajo de las expectativas del mercado de un alza del 0,5%, señaló la Oficina de Estadísticas de Alemania.

La producción de automóviles se desplomó un 9,2% en enero, según mostraron datos separados del Ministerio de Economía.

También la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) indicó que percibe signos de ralentización de la actividad económica y que dentro de la zona euro, esos signos son particularmente marcados en Alemania y en Italia.

Para esos dos países, los indicadores compuestos avanzados que señalan por anticipado inflexiones en el ciclo económico cayeron en enero de forma significativa, 19 centésimas para Alemania y 9 para Italia, de forma que quedaron respectivamente en 99,38 puntos y 99,18 puntos, por debajo del nivel 100 que marca la media de largo plazo.



En su comunicado sobre los indicadores, la OCDE destacó que Francia se desmarca algo y muestra que su ritmo de crecimiento se está estabilizando: bajó 3 centésimas a 99,08 puntos. En una situación similar aparece España, cuyo indicador en enero se mantuvo estable en 99,39 puntos, después de haber estado disminuyendo durante más de un año.