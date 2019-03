Pymes: herramientas laborales para salir de la crisis

Desde hace más de un año, las PYMES están sufriendo una caída enorme de ventas. El aumento de los costos fijos (servicios), las tasas de interés, la inexistencia de créditos lógicos, los impuestos nacionales y provinciales, así como la demanda de mejores salarios, han hecho eclosionar todo el sistema productivo Argentino.

No cabe dudas que las PYMES, son las generadoras de mas del 70% de la producción y del trabajo en nuestro país y parece contradictorio que en un gobierno dirigido por empresarios, no se haya logrado generar producción y trabajo.

Los primeros años estuvimos atónitos recibiendo una y otra prueba de que no se sale, que la inflación seria más alta, el dólar mayor, las tasaspor las nubes lo que ocasionó el cierre de miles de Empresas. Los números del INDEC que ahora reflejan la realidad, no nos dejan mentir.

De la mano del cierre de estas miles de PYMES, han quedado sin trabajo, cientos de miles de personas. En fin, no estoy diciendo nada que no sepamos o vivamos todos.

Ahora bien, con el cambio de ministerios y la concentración de Producción y Trabajo en un solo organismo, con la dirección de gente que entiende de trabajo, de industria y de crisis, nos permite tener esperanza en que algo vamos a poder generar, acompañar, estabilizar y en su momento apoyar su crecimiento.

Hay varias herramientas que las leyes referidas al trabajo, nos permiten utilizar, siempre que trabajemos en conjunto.

Las PYMES están compuestas de trabajadores, siendo el costo salarial y de aportes y contribuciones, uno de los gastos mayores a afrontar. Nadie financia esto, y no se pueden recortar derechos adquiridos. Ahora bien, dentro de las herramientas legales que podemos recurrir es el denominado PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS (PPC). Esta herramienta que se ha utilizado en muchas provincias con resultados muy satisfactorios para empresas locales, lo cierto es que no se ha aplicado a empresas con presencia nacional o en más de una provincia.

El PPC, esta asociado a despedir a personal al 50% de su valor, luego concursar la empresa y por eso es rechazado por las asociaciones sindicales, pero tiene un amplio alcance que no muchos lo advierten.

Veamos brevemente en qué consiste el procedimiento. Las empresas que lo requieran deben poder explicar cuál es la situación de crisis que quieren afrontar, debe haber un plan de trabajo que explique las medidas necesarias y tiempos para salir de la crisis.

La autoridad de aplicación (para el caso de empresas con trabajadores en más de una provincia), será el Ministerio de Producción y Trabajo, y llamará a una reunión a la entidad sindical que pueda representar a esos empleados. Allí las partes pueden trabajar en conjunto y yo diría, que deben trabajar en conjunto. Hay que pensar las medidas necesarias para que los empleados puedan seguir trabajando, no hay despidos, no haya rebaja salarial y que se conserve la PYME, crezca. Hay medidas que hoy se pueden utilizar en función del Decreto 633/18 que impidió que las partes signatarias de Convenios Colectivos, puedan establecer sumas no remunerativas en los mismos, pero abrió la puerta a hacerlo en estos procedimientos. Asimismo se permite la reducción de jornada que unida a no tocar los salarios, permiten la baja de stock existente y la no generación de nuevos productos, pudiendo anticipar baja de costos.

Lo cierto es que la unión de la empresa, sindicato y Ministerio de Producción y Trabajo, nos permite realizar acuerdos que aseguren el empleo y la baja de costos para las PYMES, no se tocan los aportes sindicales, de ART ni de obra social. La visión de este nuevo Ministerio, nos da la seguridad de poder establecer criterios de industrialización, avanzar en créditos de compra de maquinarias, apoyo para crecer y fomentar el trabajo de calidad.

Las esperanzas que tenemos son grandes, no estamos dispuestos a que siga cayendo el empleo y se cierren las puertas de mas y más empresas. Debemos ser creativos y trabajar en conjunto. Las reformas de las leyes laborales e impositivas serán materia de discusión en un año electoral y mientras todo se trata en el Congreso, debemos seguir apoyando las PYMES.

Las herramientas de PPC y acuerdos de partes, son fundamentales y entendemos que serán utilizadas para poder seguir avanzando.

El Dr. Juan Carlos Cerutti, e Director PLAN - A - Derecho del Trabajo + Payroll y su e-mail y página Web son: cerutti@plan-a.com.ar; www.plan-a.com.ar