Trump no cumple su promesa de controlar el creciente rojo comercial

El déficit comercial de Estados Unidos se elevó a u$s 621.000 millones el año pasado, su nivel más alto en una década. Esa suba representa un golpe a las ambiciones del presidente Donald Trump de reducir un desequilibrio que él ha descripto como la principal amenaza para la economía estadounidense.

Durante 2018, el déficit se elevó 12,5% después de que las exportaciones estadounidenses crecieron 6,3%, menos que el aumento del 7,5% que registraron las importaciones.

El déficit general de u$s 621.000 millones fue el mayor desde 2008, año en que alcanzó los u$s 709.000 millones. El déficit de bienes estadounidense fue de u$s 891.000 millones, el mayor que se haya registrado.

China,que fue el país que más sufrió las políticas comerciales proteccionistas de Trump, representó casi la mitad de ese total, con un aumento de u$s 43.600 millonesa u$s 419.200 millones el año pasado.

Los datos comerciales podrían representar una vulnerabilidad política para Trump mientras se prepara para su reelección en el año 2020, en un contexto de bajos índices de aprobación y un terreno lleno de candidatos demócratas.

Durante la campaña presidencial de 2016, Trump prometió que la postura comercial proteccionista hacia adversarios económicos como China, pero también hacia naciones amigas como Canadá y estados miembro d la UE, conduciría a una mejora en el déficit comercial estadounidense.

Los nuevos datos publicados el miércoles pasado muestran que esta promesa no sólo sigue sin cumplirse, sino que la brecha comercial se ha ampliado durante el mandato de Trump, incluso teniendo en cuenta que el presidente estadounidense elevó considerablemente los aranceles en la guerra comercial con Beijing el año pasado.

"Ésta es una promesa incumplida", dijo Chris Rupkey, economista principal de MUFG. "Las fábricas estadounidenses se están perjudicando con el flujo constante de bienes importados que llegan a nuestras costas".

El congresista Steny Hoyer, el demócrata número dos en la Cámara de Representantes, dijo que Trump "reprobó el examen que él mismo se fijó".

"Es hora de que el presidente Trump reconozca que su enfoque inconsistente hacia la política comercial está fracasando", aseguró Hoyer.

Los economistas aseguran que la economía estadounidense fuerte, particularmente cuando se compara con la debilidad económica del resto del mundo, fue un factor importante que contribuyó al aumento de los desequilibrios, pues los estadounidenses optimistas compran más en el extranjero, incluso aunque los consumidores del exterior compran menos productos norteamericanos.

Los economistas argumentan que la fuerte demanda proveniente de los consumidores estadounidenses ha sido suficiente para agobiar los aranceles impuestos por la administración Trump. Por otro lado, la menor demanda en el exterior se ha visto más afectada por los aranceles compensatorios sobre los productos estadounidenses, los cuales afectaron especialmente a las exportaciones agrícolas. Las exportaciones estadounidenses de soja cayeron un 20% a u$s 17.100 millones —la cifra más baja en nueve años— después de que China aumentó los aranceles en julio pasado.

La fortaleza del dólar también contribuyó al crecimiento de las importaciones, ya que abarató los productos extranjeros en EE.UU. y encareció las exportaciones estadounidenses en el exterior. Las compañías estadounidenses también adelantaron sus compras de productos chinos para evitar el pago de aranceles más altos en el futuro.

Si bien quedó claro que Trump no pudo frenar el déficit comercial estadounidense, los funcionarios de la administración insisten en que sus esfuerzos para reajustar la política comercial —incluso las negociaciones con China— darán fruto en los próximos años y, en última instancia, conducirían a un mejor equilibrio comercial. También señalan que el crecimiento del empleo en el sector industrial de EE.UU. durante el mandato de Trump es una señal de que durante esta administración se produjo un renacimiento industrial.

Los datos anuales sobre el déficit comercial estadounidense se presentan en medio de otras señales de inquietud en el corazón industrial del país sobre la eficacia de las políticas de Trump.

Esta semana, Robert Lighthizer, el representante comercial de EE.UU., viajó a Michigan para reunirse con miembros del sindicato United Auto Workers, pero no consiguió apoyo total para el acuerdo alcanzado el año pasado para renovar el TLCAN con Canadá y México.