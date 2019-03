Primer test electoral del año alivia al mercado y a inversores de Vaca Muerta

Omar Gutiérrez, del Movimiento Popular Neuquino, se impuso ayer en las primeras elecciones a gobernador del año. De esta forma, continuará cuatro años más en su cargo actual. Anoche, con el 95% de las mesas escrutadas, el actual mandatario neuquino obtenía el 39,62% de los votos totales según el escrutinio provisorio.

En segundo lugar se ubicaba Ramón Rioseco, candidato de Unidad Ciudadana Frente Neuquino, con el 26,07%. Más relegado quedó Horacio "Pechi" Quiroga, el postulante de Cambiemos, con el 15,32% de los sufragios. Y en cuarto lugar el ex gobernador Jorge Sobisch, del Partido Demócrata Cristiano, quien alcanzó el 9,85%.

Desde el gobierno nacional la sensación fue de alivio. Mientras que hace unos meses se ilusionaban con una victoria de Quiroga, el intendente de la capital provincial, en los últimos días temieron lo peor: que se imponga el candidato de Cristina Kirchner. Así, sin la victoria que hubiera sido Quiroga y sin la derrota que hubiera sido Rioseco, cerca de Macri interpretaron el resultado como como un gris empate.

Los problemas económicos del año pasado hicieron que la elección le llegue en un muy mal momento a Quiroga, a pesar de que él dirigente radical buscó provincializar los comicios y despegarse de Macri. De hecho, en la recta final de la campaña viajaron solo sus correligionarios radicales a apoyarlo y no hubo presencia de funcionarios del PRO. Para algunos, el Gobierno se quería despegar de una eventual derrota y por eso no envió emisarios. Para otros, Quiroga no quería salvavidas de plomo y prefirió despegarse él de la Nación. De una forma u otra, hubo cierta tensión en Cambiemos y el resultado del candidato no fue bueno.

Tal es así que mermó su resultado electoral de hace cuatro años: allí, había obtenido el 20,8%, contra el 31,2% de Rioseco y el 40,6% de Gutiérrez. Es decir, los dos opositores al MPN cayeron en su resultado electoral, lo que puede ser explicado por el surgimiento de un cuarto polo de poder, representado por Sobisch. Los casi 10 puntos que obtuvo el ex candidato a presidente fueron una sorpresa y no le terminaron generando un problema al mandatario actual.

Gutiérrez es un gobernador opositor con buen diálogo con la Casa Rosada y sus diputados han apoyado en el Congreso varias de las iniciativas del oficialismo. Se trata, además, de un distrito clave, ya que se encuentra Vaca Muerta, una de las grandes esperanzas de Macri. Por eso es que una victoria de Rioseco, posibilidad que manejaban varias encuestas, hubiera generado incertidumbre en el Gobierno por el impacto en el sector minero. Incluso la misma Cristina Kirchner se había involucrado, ya que se reunió con Rioseco y con Darío Martínez, el candidato a vice, y participó de un spot.

De esta forma, desde que Felipe Sapag fue electo en 1962, el Movimiento Popular Neuquino se impuso en todas las elecciones ejecutivas que tuvo la provincia de Neuquén. En este caso hubo un condimento extra, ya que debutó la boleta electrónica. Una de las jugadas electorales del MPN fue la presentación de cuatro listas colectoras para diputados provinciales que acompañaban la candidatura de Gutiérrez. De esta manera, en la pantalla de votación había 13 alternativas para elegir como gobernador, y 5 eran Gutiérrez.

En esa línea, la elección para diputados provinciales fue más reñida: al cierre de esta edición, el MPN se imponía a UC por 23,62% a 23,52%.

Luego del cierre de los comicios a las 18 los primeros resultados oficiales se dieron a conocer después de las 20. Desde Unidad Ciudadana Frente Neuquino habían denunciado, en medio de la jornada, irregularidades en las máquinas de votación. Decían que hubo casos en los que ciudadanos votaron de determinada manera y encontraron luego que la impresión que habían obtenido no coincidía. Igualmente, la jornada continuó sin inconvenientes.