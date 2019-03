En el kirchnerismo insisten con la idea de una "mega-PASO"

"Si (Marcelo) Tinelli quiere dar el salto a la política, bienvenido". La invitación a una "mega-PASO" que lanzó formalmente el Congreso del PJ el pasado jueves, el jefe del bloque K, el diputado Agustín Rossi, se la hizo extensiva al conductor televisivo que hoy almorzará con Roberto Lavagna.

El ex ministro cristinista, en radio Cultura, no incluyó a Cristina Fernández de Kirchner en la eventual primaria, pero tampoco la descartó: "Definamos las posiciones y después veamos quiénes son los candidatos". No es lo mismo para negociar una competencia que incluya a la ex Presidenta como una que no.

Días atrás, fue el también referente camporista Andrés "Cuervo" Larroque quien insistió con el convite. "Estamos dispuestos a hacer todos los esfuerzos posibles para alcanzar la unidad. Lo mejor sería poder conformar una gran PASO que pueda dirimir los matices", dijo en fm La Patriada.

La última irrupción de la estrella televisiva al sistema político fue posterior al llamado que hizo el peronismo, en boca del camporista Eduardo "Wado" de Pedro. De relación ambivalente con el matrimonio Kirchner, después de una recorrida de campaña con el gobernador tucumano Juan Manzur y criticar al Gobierno en un tuit, Tinelli sostuvo ante FM Metro que Mauricio Macri y Cristina Kirchner "son dos caras de la misma moneda".

De esta forma, el vicepresidente de San Lorenzo abonó la tesis "ancha Avenida del Medio" que fomenta el ex ministro de Economía, auspiciado por los socios de Alternativa Federal. ¿Esa visión puede integrar al kirchnerismo? En radio Cultura, el diputado Marco Lavagna, que admitió sus intenciones de ser precandidato a Jefe de Gobierno porteño, no le cerró la puerta a parte del electorado de la ex Presidenta: "No hay que pensar en términos de ‘La Grieta’, hay que salir de esa línea porque si no hay alternativas", analizó.