Se reúne Cambiemos con el desafío de evitar una ruptura en Córdoba

Que se doble, pero que no se rompa. Con ese desafío, la conducción nacional de Cambiemos, que comparten el PRO y el radicalismo, se reunirá desde las 11 en la Casa Rosada en la búsqueda de alguna salida de urgencia para descomprimir la disputa entre Mario Negri y Ramón Mestre por la candidatura oficialista a la gobernación de Córdoba y así evitar una ruptura de la coalición de gobierno en el territorio mediterráneo. En la previa al encuentro de la mesa nacional de oficialismo, el radicalismo intentó marcar la cancha y advirtió que no quiere hacerse cargo en soledad del problema, pese a que se trata de dos dirigentes de su propio partido. El argumento es que se trata de un problema de "todo Cambiemos", por lo que debe ser resuelto con participación de todos los sectores internos.

Esto fue lo que expresó ayer Alfredo Cornejo, presidente del Comité Nacional de la UCR, a este y otros medios en Mendoza, tras la fiesta de la Vendimia. Y enfatizó que la pelea en Córdoba "es producto de no tener reglas claras de juego con PASO provinciales por ley electoral de la provincia como sí hay en otras provincias. Y fundamentalmente, si hay dos contendientes, se resuelve en una elección interna. Hay que hacer todos los esfuerzos para que esa elección interna esté". Además, Cornejo anticipó contó que él no estará hoy al encuentro en Buenos Aires, sino que lo hará el vicepresidente del partido y gobernador de Jujuy Gerardo Morales.

El 12 de mayo tendrán lugar las elecciones en Córdoba, una de las provincias más populosas pero además clave para Cambiemos, ya que allí se cimentó el triunfo electoral de Mauricio Macri en 2015. Sin embargo, de cara a los comicios provinciales, aún no se definió el candidato que enfrentará a Juan Schiaretti por la gobernación. Peor aún: tampoco hay un acuerdo acerca de cómo se lo elegirá.

Tanto Negri como Mestre están lanzados como precandidatos y parecía que el tema se encaminaba cuando resolvieron ir a elecciones internas el 17 de marzo, en las que podrían votar los afiliados a alguno de los partidos y los independientes. Pero a seis días de la fecha acordada, hoy parece una utopía que esas internas se lleven a cabo. Desde el lado de Negri, que es apoyado por la UCR nacional, el PRO, la Coalición Cívica y el Frente Cívico, pusieron en duda la transparencia de la elección, y ninguna de las empresas de correo se hizo cargo de la organización de los comicios por el poco tiempo que tenían. Mestre, mientras tanto, es apoyado por el radicalismo cordobés y no duda en competir.

Mestre, tras su candidatura, había recibido presiones del Ejecutivo para bajarse, pero no lo hizo. Ante esa perspectiva, surgió la posibilidad de que sea Negri quien desista para no generar un conflicto mayor. Cornejo, como titular del partido, dijo que no le pedirá a ninguno de los dos que se baje, y que "la elección interna es la salida. Pero si no se realiza, un acuerdo es el único camino".

De esta forma, eliminó también la posibilidad de que Mestre se presente por la histórica lista 3, por fuera de Cambiemos. El gobernador de Mendoza sostuvo que "no hay ninguna chance de que haya una división de Cambiemos en ninguna provincia, tampoco en Córdoba".