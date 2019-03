FIFA vuelve a crecer después de cuatro años

La FIFA volvió a crecer a buen ritmo tras el bache que se produjo a partir de 2015 por los escándalos de corrupción.

El regulador mundial del fútbol presentará en su próxima asamblea unos ingresos de u$s 6400 millones para el ciclo de cuatro años que concluyó con el Mundial de Rusia 2018. Las reservas, frutos de las ganancias obtenidas, se situaron en u$s 2740 millones.

Los estados financieros, revelados por Associated Press, muestran que se superaron las propias previsiones de la FIFA. Inicialmente se decidió rebajar a u$s 5000 millones la estimación de ingresos para el ciclo 2015-2018, que después se elevó a u$s 6100 millones y que finalmente se batió ampliamente. Lo mismo sucede con el beneficio neto, que fue de u$s 1000 millones, gracias a un mayor control sobre los gastos operativos de la organización. Las cuentas, que no son oficiales, muestran que aún existe una gran brecha de género. La Selección de Francia se embolsó u$s 38 millones por su triunfo en el Mundial masculino, contra los u$s 4 millones que recibirán las campeonas del Mundial femenino que se disputará a partir de junio en Francia.