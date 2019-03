En la Bolsa se pueden comprar dólares a futuro más baratos que hoy

"En la Argentina, la mayor parte de la gente ve al dólar como un activo, no como una moneda de cambio, por eso la cantidad de ahorristas que tienen sus divisas en cajas de seguridad, donde no sólo deben pagar un canon, sino que además se les licúa el 2% anual, que es la inflación en los Estados Unidos", advierte Mariano Sardáns, CEO de FDI.

En este sentido, y sorprendentemente, uno de los factores que más analizan sus 700 clientes es cuál va a ser el valor futuro de los dólares que van a tener si compran bonos soberanos en dólares. O sea, no se fijan en el precio del bono en sí mismo, sino cuánto les da la conversión: o sea, cuántos dólares recibirán al vencimiento del bono.

Como se trata de bonos que se compran en pesos a través del mercado local, pero pagan capital e intereses en dólares, es una manera hacerse de billetes a futuro más baratos que la cotización actual.

Por ejemplo, si se compra un bono a $ 4000, y éste pagará por capital e intereses u$s 200 a lo largo de toda su duración, entonces se estarían comprando dólares a $ 20, al dividir $ 4000 sobre u$s 200, siempre cuando uno lo espere hasta finish.

Desde luego, cuanto más largo es el bono, más barato será el resultado a obtener: desde $ 35 el que vence el año que viene, hasta $ 3,89 el que vence dentro de 98 años. Pero hay matices en el medio: para 2024 se pueden precomprar divisas a $ 31,25, para 2033 a $ 17,02 y para 2038 a $ 12,79.

Estos valores son sin tener en cuenta la reinversión de los intereses en esos mismos bonos, sino sólo lo que se reciben por intereses y amortizaciones. Si se tomara en cuenta la reinversión de los intereses, el tipo de cambio sería mucho mejor.

A tener en cuenta

Antes de hacer esta operación, Sardáns advierte al cliente que la condición sine qua non para comprar, por ejemplo, un bono que vence en 2022 es que no vaya a necesitar el dinero antes. De este modo, la volatilidad del bono no interesa, sino la duration y la ventaja tributaria que ofrece el bono argentino respecto de cualquier otra inversión a la hora de pagar impuestos, ya que está exento de bienes personales y en ganancias está gravado al 15%, mientras uno de Estados Unidos o cualquier otra inversión está gravada al 35%.

Si bien el riesgo puede ser el default, desde FDI destacan que, en realidad, en esos casos de lo que se habla es de una reestructuración: la quita del valor presente de flujo de fondos descontado.

Sin embargo, desde el punto de vista financiero, deben pagar todos los intereses, lo que cambia son las fechas de las amortizaciones de capital, que en vez de un año puede pasar a dos, pero tarde o temprano los flujos siempre se reciben. Esa es la ventaja de los bonos soberanos por sobre los corporativos, ya que las empresas pueden quebrar, pero en el caso de los países es más difícil que ocurra.