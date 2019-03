Peña: "Sería una derrota de los argentinos que gane Cristina Kirchner"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, declaró estar “convencido” de que el presidente Mauricio Macri va a ser reelecto en las próximas elecciones porque “representa e interpreta una demanda mayoritaria de cambio".

El ministro sostuvo que si bien “han sido meses muy duros", el Presidente cuenta con un “nivel de apoyo” que “lo pone en el mismo lugar o encima de los votos que obtuvo en la primera vuelta en el 2015”.

“No tengo dudas de que es Mauricio el candidato que tiene que seguir gobernando este país”, respondió Peña en una entrevista que publica hoy el diario Clarín, al ser consultado si se baraja la posibilidad de un proyecto electoral con María Eugenia Vidal de cara a octubre si siguiera cayendo la imagen del mandatario.

En otra entrevista publicada en La Nación, Peña apuntó que "la decisión electoral tiene que ver con algo muchísimo más profundo que la inflación del último mes", y defendió el "cambio estructural" por sobre las dificultades del presente.

Dijo también que "hay que fortalecer la figura del Presidente, que es candidato natural", y descartó una interna en Cambiemos de cara a las elecciones, como proponen algunos de sus socios radicales.

El funcionario también dijo que los mercados “confían en Macri, dudan del resto y esa es la expresión de desconfianza actual”.

“Hablamos todos los días con ellos, no hay ninguna duda que no solo los mercados sino todos los referentes internacionales del mundo creen que Macri es alguien que tiene un liderazgo claro, un rumbo correcto, y es alguien a quien apoyar", sostuvo, y agregó que “la duda es si hay o no un compromiso político amplio de ir por ese camino en la Argentina”.

Por otra parte, el jefe de Gabinete dijo que un eventual triunfo de la exmandataria Cristina Fernández “sería un fracaso de la Argentina pero eso no va a ocurrir, estoy convencido”.

Para el funcionario, la próxima elección la ganará su espacio “interpretando la profundidad de la rebeldía de los argentinos que quisieron salir del pantano mediocre en el que estábamos hacía tiempo”, y "tomando una decisión valiente y muy de fondo de ir para adelante sabiendo que iba a haber dificultades, pero no estamos dispuestos a aflojar a mitad de camino”.