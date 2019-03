El Gobierno aprovecha expectativas al alza y emite bonos que ajustan por inflación

El Ministerio de Hacienda reabrirá la colocación de los Bonos del Tesoro Nacional con ajuste por CER + 2,50% con vencimento a 2021 (Boncer 2021).

El capital del bono ajustará por inflación y pagará un cupón de 2,50%. No obstante, la tasa será mayor porque es de esperar que el bono salga al precio que está cotizando en el mercado secundario. Allí, ofrece una tasa superior al 8%.

La recepción de ofertas comenzará a las 10 y finalizará a las 15 del martes 12 de marzo de 2019.

Estos bonos habían sido emitidos originalmente en julio de 2016. El monto actual en circulación es de $ 26.736 millones. Ahora, con las expectativas de inflación al alza, el Tesoro opta por reabrir la colocación.

La licitación se realizará mediante indicación de precio, en la cual habrá un tramo competitivo (mayorista) y uno no competitivo (minorista). Las órdenes adjudicadas en el tramo no competitivo no podrán superar a las colocadas en el competitivo. Si las ofertas de este último exceden el monto que busca colocar el Tesoro, se les aplicará un factor de prorrateo.

La suscripción podrá realizarse tanto en pesos como en dólares estadounidenses, en este último caso se aplicará el tipo de cambio de referencia correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día lunes 11 de marzo de 2019.