Nielsen: “Hay cada vez más dudas de que el Gobierno llegue a octubre”

El economista y ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen sostuvo hoy, al referirse al nuevo récord que marcó ayer el dólar tras superar los $ 43, que hay una “absoluta falta de confianza del Gobierno”. En esa línea, consideró que es momento de que el presidente Mauricio Macri tome “medidas audaces”.

“A esta altura de la situación y dado el trasfondo de todo esto que es la absoluta falta de confianza del Gobierno, me parece que llegó el momento de que el Presidente tome medidas audaces. No tiene que quedarse en el chiquitaje que no está funcionando y que nos puede llevar a todos a una situación muy ruinosa. Porque acá el problema no es con la tasa de interés”, planteó Nielsen.

En ese contexto, el economista evaluó que “cada vez que aumenta la tasa pone a la economía en terapia intensiva. Acá hay un trasfondo de una profunda ausencia de confianza. Me parece que después de todos estos intentos, del aumento de tasa que no funciona, creo que el Gobierno debería buscar un segundo aliento, y me refiero a que llegó el momento de nombrar a un verdadero ministro de Economía”, opinó está mañana en diálogo con radio Milenium.

Nielsen indicó que “aún falta mucho y el Gobierno tiene que llegar a octubre, tiene que entregar. Pero advirtió que en estas condiciones, hay cada vez más dudas de que llegue a octubre”.

“Esto no es contra el actual ministro de Hacienda, Nicolás Dujove, esto tiene que ver con que hay que hacer modificaciones muy profundas de reorganización económica y el Presidente tiene que buscar un ministro de calibre”, sugirió.

Para Nielsen, Macri “debería llamar a Melconian y nombrarlo ministro de economía. Basta de pavadas y de ministro de hacienda. Todos los funcionarios están preocupados, nadie esta tranquilo. Públicamente no lo dicen, lógicamente”

“Este gobierno ha tenido errores. El presidente nunca se sintió cómodo con economistas de nivel”, concluyó.