El mercado se mueve más con las encuestas que con la tasa

Mauricio Macri y su gabinete ensayaron un gesto de fe en el Banco Central que no tuvo el eco esperado. Aunque Dante Sica señaló que no veían señales de preocupación por el salto del tipo de cambio, todos en la Casa Rosada son concientes de que si el dólar no recupera un sendero de normalidad, las expectativas económicas se deteriorarán aún más.

El BCRA no tiene mucho margen para enfrentar la escalada con herramientas que no estén en el libreto del acuerdo con el FMI. Por eso todo se reduce a absorber la mayor cantidad de pesos posible con ajustes constantes de la tasa de interés. El Gobierno reza para que el modelo funcione. No quieren repetir lo que sucedió en el inicio de la crisis del 2018, cuando el Central desorientó al mercado con tres estrategias distintas en una misma semana. Dujovne y Sandleris están jugados al control de agregados monetarios, pero al mismo tiempo ya saben que su esquema es vulnerable a un factor que empezó a cobrar peso antes de lo esperado: el riesgo político.

Eso significa que la demanda de dólares no es racional. Si la divisa subió 1 peso en un día y la oferta no aparece, es porque creen que continuará en aumento. Y no es la tasa lo que puede aportar tranquilidad, sino un horizonte que se despejará en el transcurso de los próximos seis meses.

El Gobierno entiende que la oferta de los exportadores tiene que aparecer tarde o temprano, pero sobre todo antes de que Hacienda salga a vender los dólares que presta el FMI. Eso puede suceder en abril. O antes, si logra transmitir la idea de que el atractivo de este precio puede desaparecer. La fortaleza global del dólar juega en contra. Lo que dicen las encuestas o lo que suceda en Neuquén. también. Hoy la palabra la tiene el mercado.