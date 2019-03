La tasa frenó el recorte a mediados de febrero y el crédito profundizó la caída

Febrero fue otro mes de retroceso para los préstamos al sector privado. La peor parte se la llevaron las empresas, con tasas altas que las dejan fuera del sistema de crédito. Aunque algunas líneas presentaron avances interanuales, todos estuvieron muy por debajo de la inflación acumulada en los últimos 12 meses.

Según datos del Banco Central (BCRA), el saldo promedio mensual de financiación a través de documentos (principalmente, cheques) cerró febrero en $ 227.409 millones y mostró una caída de $ 9761 millones. Esto significó una baja de 4,11% con respecto a enero y de 17,49% en términos interanuales. Así, estos créditos anotaron el séptimo mes consecutivo de baja, aunque la pérdida de febrero fue inferior a los $ 11.485 millones del mes previo.

Por su parte, la financiación a empresas mediante adelantos tuvo un ligero repunte en febrero. El saldo promedio cerró el mes en $ 145.460 millones, lo que significó un alza de $ 795 millones. Si bien la mejoría es pequeña, el dato positivo se destaca por ser el primero tras cuatro meses de retrocesos. En términos porcentuales, el avance del crédito vía documentos durante el mes pasado fue de 0,54% en comparación con enero. Con respecto a febrero del año pasado, el incremento fue de 4,17%.

En los bancos reconocieron que la demanda de empresas sigue estancada, especialmente luego de que se revirtiera la baja de la tasa de referencia, que registró su último recorte el 14 de febrero. El costo de los adelantos, que sigue de cerca a la tasa de referencia, tocó un piso de 47,3% y luego invirtió la tendencia para cerrar el mes en 52,4%.

Aunque la tasa de adelantos cayó 6,2 puntos porcentuales entre el 31 de enero y el 28 de febrero, el recorte no fue suficiente para generar un repunte significativo del crédito a empresas. "No vemos que haya cambiado el panorama en febrero. Siguió el mismo camino que los últimos 6 meses, sin colocación de activos. Las tasas siguen altas y no hay demanda. A mediados de mes, con la baja de la tasa Leliq y el dólar a $ 38, hubo muchísimas consultas pero después se planchó", dijeron en una entidad.

Desde la banca pyme de otro banco, afirmaron: "Siguió constante aunque moderada la demanda de capital de trabajo (principalmente descuento de cheques) y muy floja la originación de préstamos a plazo, sobre todo a fin de mes. En marzo se acentuó por la suba de tasas". Y agregaron, pesimistas: "No vemos ningún repunte ni esperamos verlo en el corto plazo".

En los últimos días de febrero, el presidente Mauricio Macri anunció líneas de crédito con tasa subsidiadas destinadas a empresas. "Va a ser interesante la demanda de la nueva línea de descuento de cheques a una tasa de 29%", se ilusionaban en una entidad.

Por su parte, las líneas de crédito a las familias tuvieron resultados mixtos en febrero. Pese a que hubo una fuerte caída en la colocación, los préstamos hipotecarios anotaron un avance mensual de 0,23% que llegó a 45,49% en términos interanuales.

Los préstamos prendarios, en tanto, cayeron 1,05% en el mes aunque ganaron 4,11% en comparación con febrero de 2018. "La línea permanece en una clara tendencia bajista en consonancia con los bajos niveles de venta de los vehículos que se utilizan para garantizar las mismas", indicó Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.

La financiación al consumo fue la que exhibió mejores números en febrero. Los préstamos personales sumaron $ 1836 millones en promedio, lo que significó un alza de 0,44% con respecto a enero. En comparación con el segundo mes de 2018, en cambio, el stock promedio subió 13,90%. Al respecto, Barbero dijo que la mejora podría significar que "hemos llegado a lo más bajo de la curva".

En un banco explicaron: "Percibimos una demanda de créditos para el consumo, no así en hipotecarios. Crecieron los créditos personales tanto con ajuste por UVA como los tradicionales, vimos un incremento en los últimos 2 meses. Creemos que existe la necesidad de financiar bienes de consumo de corto plazo, por eso aparece esta demanda en créditos en corto plazo".

Finalmente, las tarjetas de crédito presentaron una mejora aun mayor, de 1,38% en el mes, debido a la suba de $ 5066 millones en el stock promedio. En términos interanuales, el aumento llegó a 25,74%.