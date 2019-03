Notable ciclo de films censurados por "El Ente" en la Sala Leopoldo Lugones

El Complejo Teatral de Buenos Aires y la Fundación Cinemateca Argentina organizaron un ciclo denominado El Ente: sexo prohibido, que se llevará a cabo del jueves 14 de marzo al lunes 1° de abril en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530). A cincuenta años de la creación del tristemente célebre Ente de Calificación Cinematográfica, el ciclo propone una revisión de algunos de los films -de Federico Fellini a Stanley Kubrick pasando por Ingmar Bergman y Pier Paolo Pasolini- censurados en Argentina durante las dictaduras cívico-militares, esencialmente por su contenido sexual, en tanto lo sexual para el Ente no dejaba de ser político.

Se verán tanto películas prohibidas en su totalidad como aquellas que, en su momento, se exhibieron mutiladas, ahora en versiones completas. El ciclo también incluye films inéditos hasta ahora en Argentina de Russ Meyer, Vilgot Sjöman y Dusan Makavejev, entre otros. Además, se verán algunos fragmentos originales en 35mm correspondientes a los cortes practicados por la censura de la época.

Aunque ya había abundantes casos de censura previa, el Ente de Calificación Cinematográfica fue creado especialmente en enero de 1969 por la ley 18.019 del gobierno de facto de la segunda junta militar de la autodenominada Revolución argentina (1966-1973). Desde su instauración y hasta fines de 1983 prohibió y/o mutiló 727 largometrajes y promovió la autocensura tanto en cineastas argentinos como en distribuidores locales de films extranjeros.

El primer censor a cargo fue el abogado Ramiro de la Fuente, luego reemplazado por el periodista Miguel Paulino Tato, inmortalizado como el “Señor Tijeras” por la canción de Sui Generis. Salvo una fugaz intervención del Ente a fines de 1973 a cargo del cineasta Octavio Getino, que durante tres meses liberó la exhibición de unas ochenta películas argentinas y extranjeras que luego en su mayoría volvieron a ser prohibidas, el organismo siguió vigente hasta que asumió el gobierno democrático de Raúl Alfonsín. El 22 de febrero de 1984, el entonces secretario de Cultura de la Nación, el dramaturgo Carlos Gorostiza, anunció junto con el cineasta Manuel Antín, a cargo del Instituto Nacional de Cine, la disolución del Ente. Ese mismo día, el Senado de la Nación, con la ley 23.052, puso fin oficialmente a ese organismo de censura.

Desde entonces, están en vigencia unas comisiones de calificación para protección a la minoridad, que son las que, con ligeros cambios, siguen funcionando hoy en día. El lema de entonces era prohibido prohibir. A tal punto de que Antín se preocupó especialmente por cuidar cuestiones de semántica: allí donde decía “prohibida para mayores de 18 años” debió decirse (y costó borrar la palabra del vocabulario del público) “sólo apta para mayores de 18 años”.

La agenda completa del ciclo es la siguiente:

Jueves 14

Persona (Suecia, 1966).

Dirección: Ingmar Bergman.

Con Bibi Andersson, Liv Ullmann.

Elisabeth, una célebre actriz de teatro, es hospitalizada tras perder la voz durante una representación de Electra. Alma, la enfermera encargada de cuidarla, intenta romper su mutismo.

Aun antes de la creación del Ente, el famoso film de Bergman sufrió cortes ordenados por el difuso organismo oficial que lo precedió. “No había allí desnudos ni imágenes eróticas. Pero en cierto momento Bibi Andersson cuenta a Liv Ullmann cuál fue su más importante experiencia sexual. En el caso, el Consejo ordenó siete cortes en el cuarto acto, para suprimir los subtítulos del diálogo. El film cortado evidencia saltos de imagen” (Revista Extra, 1969).

A las 14, 16.30 y 21.30 horas (84’; DCP).

Viernes 15

Teorema (Italia, 1968)

Dirección: Pier Paolo Pasolini.

Con Silvana Mangano, Terence Stamp, Massimo Girotti.

Un extraño visitante se instala en la mansión de una adinerada familia y seduce a la criada, al hijo, a la madre, a la hija y, finalmente, al padre, poco antes de desaparecer tan misteriosamente como había aparecido. El film fue prohibido por el Ente, el distribuidor local apeló judicialmente y cuando obtuvo una decisión favorable, el Poder Ejecutivo dictó una ley (n° 18.641, abril de 1970) para prohibir su exhibición. “En todo el mundo no se conocía precedente de una ley dictada específicamente para prohibir un film” (Homero Alsina Thevenet en su libro Censura y otras presiones sobre el cine, 1972).

A las 14, 16.30 y 21.30 horas (98’; DM).

Sábado 16

Performance (Reino Unido, 1970).

Dirección: Nicolas Roeg y Donald Cammell.

Con James Fox, Mick Jagger, Anita Pallenberg.

Un matón a sueldo se ve obligado a huir y decide esconderse en el sótano de una antigua casa de un suburbio de Londres. El casero, una ex estrella de rock (interpretado por Mick Jagger), vive con dos mujeres con las que forma un trío, y se pasa el día comiendo hongos alucinógenos e improvisando con la guitarra.

Performance fue prohibida por el Ente, la distribuidora Warner no apeló la decisión y el film nunca llegó a estrenarse en Argentina.

A las 14, 16.30 y 21.30 horas (105’; DM).

Domingo 17

Los demonios (The Devils; Reino Unido, 1971).

Dirección: Ken Russell.

Con Oliver Reed, Vanessa Redgrave, Dudley Sutton.

Inspirada en hechos reales de la ciudad de Loudun, conocidos como el caso más grande de posesión diabólica jamás registrado dentro de la Iglesia católica, el film de Ken Russell –un blanco predilecto de la censura de la época—pone el acento en un clérigo francés del XVII acusado de herejía.

Los demonios fue prohibida por el Ente y pudo estrenarse recién en 1973 durante la intervención de Octavio Getino, pero con los cortes impuestos por la distribuidora internacional. “Por supuesto que una película que muestra monjas en orgías y a la Superiora masturbándose con un crucifijo fue censurada y mutilada más de una vez hasta alcanzar límites aceptables para los censores” (Indio Solari en elcohetealaluna.com).

A las 14, 16.30 y 21.30 horas (111’; DM).

Lunes 18

Más allá del valle de las muñecas

(Beyond the Valley of the Dolls; EE.UU., 1970).

Dirección: Russ Meyer.

Con Dolly Read, Cynthia Myers, Marcia McBroom.

Un trío femenino de rock quiere hacerse un lugar en la escena machista de la época. Con diálogos del crítico de cine Roger Ebert, en su primera película para un gran estudio el director Russ Meyer hizo lo que había venido ofreciendo durante años: chicas pulposas, incorrección política, sexo y drogas por doquier.

Como sucedió con Performance, fue prohibida por el Ente, la distribuidora Warner no apeló la decisión y el film nunca llegó a estrenarse en Argentina.

A las 14, 16.30 y 21.30 horas (109’; DM).

Martes 19

Fuego

Dirección: Armando Bo.

(Argentina, 1968-1971).

Con Isabel Sarli, Armando Bo, Alba Múgica.

Un ingeniero radicado en Bariloche descubre a una mujer exuberante mientras se baña desnuda en un lago, asistida por una dama de compañía que también la desea. Los acontecimientos se precipitan.

“Si Armando Bo estuviera vivo, se daría cuenta de que finalmente terminó ganando su lucha interminable contra la censura, los críticos y el establishment... Yo estoy contenta, porque creo que se puede decir que esa lucha de toda su vida la ganó. Hoy se puede decir lo que uno quiere, y ya no hay censura, a nadie le cortan las películas, ni les hacen cambiar los títulos de un film, como nos hicieron a nosotros tantas veces” (Isabel Sarli, 2001).

Versión restaurada en DCP por Fundación Gotika con la colaboración del Barbican Centre de Londres.

NOTA: Antes de la proyección de Fuego, se verán los fragmentos originales en 35mm cortados por el Ente al film brasileño Macunaíma (1969), de Joaquim Pedro de Andrade, por su contenido sexual y político.

A las 14, 16.30 y 21.30 horas (7’ + 85’; 35mm + DCP).

Miércoles 20

El Decamerón

Dirección: Pier Paolo Pasolini.

(Il Decameron; Italia/Francia/Alemania Federal, 1971).

Con Franco Citti, Ninetto Davoli, Vincenzo Amato.

Adaptación de los célebres relatos de Bocaccio (1313-1375) y primer film de la llamada Trilogía de la vida del director. “Si he transformado a los burgueses de Boccaccio en proletarios es porque los proletarios me interesan mil veces más que los burgueses. Quisiera añadir también otra cosa. No es cierto que los problemas sexuales sean ajenos a la política, son políticos” (Pier Paolo Pasolini).

El Decamerón fue prohibida y se pudo estrenar fugazmente durante el breve interregno de Octavio Getino como interventor del Ente, entre agosto y diciembre de 1973.

A las 14, 16.30 y 21.30 horas (110’; DM).

Jueves 21

Yo soy curiosa: amarillo

Dirección: Vilgot Sjöman.

(Jag är nyfiken - en film i gult; Suecia, 1967)

Con Lena Nyman, Vilgot Sjöman, Börje Ahlstedt.

En un cruce pionero entre ficción y documental, una joven de veinte años quiere comprender la sociedad en la que vive y experimenta con las relaciones personales, hace preguntas a la gente de la calle, líderes sindicales y políticos sobre temas como la posición de Suecia ante la guerra del Vietnam o la dictadura de Franco, la no-violencia y la lucha de clases.

Acusada de obscenidad en los Estados Unidos y cortada en Francia y Gran Bretaña, la película de Sjöman no tenía oportunidad alguna de pasar la censura argentina, donde la película fue oficialmente prohibida. Ahora la Sala Lugones la exhibe públicamente por primera vez en el país gracias a la Embajada de Suecia y al Instituto Sueco del Cine, que envió especialmente para este ciclo una versión recientemente restaurada en DCP 2K.

NOTA: Antes de la proyección de Yo soy curiosa: amarillo, se verán los fragmentos originales en 35mm cortados por el Ente al film sueco El fuego (Syskonbädd 1782, 1966), también de Vilgot Sjöman, donde se hace explícita la relación incestuosa entre los hermanos interpretados por Bibi Andersson y Per Oscarsson, sin los cuales la película se volvía incomprensible.

A las 16 y 21 horas (7’ + 121’; 35mm + DCP).

Viernes 22

Portero de noche

Dirección: Liliana Cavani.

(Il portiere di notte; Italia, 1974).

Con Dirk Bogarde, Charlotte Rampling, Philippe Leroy.

Viena, 1957. Una mujer judía, esposa de un director de orquesta, reconoce en el portero del hotel en el que se aloja al oficial nazi que, en un campo de concentración, la había utilizado como objeto sexual.

Prohibida en su momento, la película recién tuvo difusión local en VHS a partir de marzo de 2003. Algunos argentinos la vieron en Uruguay, donde estuvo autorizada a partir de 1979.

A las 14, 16.30 y 21.30 horas (118’; DM).

Sábado 23

Sweet Movie

Dirección: Dusan Makavejev.

(Francia/Canadá/Alemania Federal, 1974).Con Carole Laure, Pierre Clémenti, Anna Prucnal.

El director serbio descreía de las estructuras lineales tradicionales y basa la película en dos historias paralelas: la de una reina de belleza canadiense parcialmente muda, asociada con la cultura de consumo, y la de un extraño barco cargado de dulces.

La película creó una tormenta de controversias por sus escenas de coprofagia, emetofilia y satíricas, como cuando en una comuna cantan el Himno a la alegría de la Novena sinfonía de Beethoven mientras sostienen un plato lleno de heces. Obviamente, ningún distribuidor local se interesó por estrenar esta película que sin duda hubiera sido prohibida. Inédita hasta ahora en Argentina.

A las 14, 16.30 y 21.30 horas (98’; DM).

Domingo 24 No hay funciones

Lunes 25

Saló o los 120 días de Sodoma

Dirección: Pier Paolo Pasolini.

(Salò o le 120 giornate di Sodoma; Italia/Francia, 1975)

Con Paolo Bonacelli, Giorgio Cataldi.

“Pasolini descubre que la libertad sexual ‘no ha sido deseada ni conquistada desde abajo sino que ha sido más bien concedida desde arriba, a través de una falsa concesión del poder consumista’. Su reacción será brutal: enfurecido, realiza Saló o los 120 días de Sodoma, inspirado en el Marqués de Sade, que no es otra cosa que su abjuración de la Trilogía de la vida. Esta vez, como nunca, su película resulta imposible de asimilar por el mercado de consumo. Y no es difícil advertir el porqué. Saló es una suerte de desesperado grito moral, una imprecación feroz, que se propone llegar al límite de lo decible y lo mostrable” (Luciano Monteagudo en Página/12)

La película nunca tuvo estreno comercial y se vio por primera vez en Argentina el 11 de enero de 2011 en emisiones de trasnoche de la señal de cable Europa, Europa.

A las 14, 16.30 y 21.30 horas (117’; DM).

Martes 26

Vicios privados y públicas virtudes

Dirección: Miklós Jancsó.

(Vizi privati, pubbliche virtù; Italia/Yugoslavia, 1976)

Con Lajos Balázsovits, Pamela Villoresi, Franco Branciaroli.

Recreación de los últimos días de la vida de Rodolfo de Habsburgo, heredero del trono austro-húngaro, centrada en su vida sexual. En contra de la voluntad de su padre, el emperador Francisco José, sus días transcurren en el libertinaje, en una permanente fiesta donde abundan los escándalos y las orgías.

Producida el mismo año del golpe cívico-militar encabezado por Jorge Rafael Videla, la película nunca llegó a estrenarse en Argentina. Primera proyección pública en el país.

A las 14, 16.30 y 21.30 horas (104’; DM).

Miércoles 27

Preparen los pañuelos

Dirección: Bertrand Blier.

(Préparez vos mouchoirs; Francia/Bélgica, 1978).

Con Gérard Depardieu, Patrick Dewaere, Carole Laure.

Raoul no sabe lo que le pasa a su mujer, está depresiva, no tiene ganas de nada, así que recurre a un desconocido para que se convierta en su amante, y sacarla de su depresión.

Ganadora del Oscar al mejor al mejor film extranjero, la película estuvo prohibida en Argentina hasta su estreno en 1984, cuando el gobierno democrático de Raúl Alfonsín disolvió al Ente y abolió la censura.

A las 14, 16.30 y 21.30 horas (108’; DM).

Jueves 28

Fellini Satiricón

Dirección: Federico Fellini.

(Fellini - Satyricon; Italia/Francia, 1969)

con Martin Potter, Hiram Keller, Max Born.

Versión libre del gran director italiano del Satyricon de Petronio. “Satyricon es extremadamente casto porque no existen hechos, films u obras pornográficas, sino que existe el hombre pornógrafo que tiende a proyectar las propias inhibiciones, represiones, etcétera, en los films, libros y situaciones” (Federico Fellini en la revista Cine&Medios, verano 1970).

Prohibida en 1969 por el Ente, su estreno fue autorizado con cortes tres años después.

A las 14, 18 y 21 horas (128’; DM).

Viernes 29

Naranja mecánica

Dirección: Stanley Kubrick.

(A Clockwork Orange; Reino Unido/EE.UU., 1971)

Con Malcolm McDowell, Patrick Magee, Michael Bates.

La famosa adaptación del libro de Anthony Burgess sigue a Alex (Malcolm McDowell, en el rol que lo hizo mundialmente famoso), un joven brutal dueño de dos pasiones: la violencia desaforada y la música de Beethoven.

Prohibida en 1971 por el Ente, su estreno comercial en Argentina recién fue en democracia, en julio de 1985.

A las 14, 18 y 21 horas (136’; DM).

Sábado 30

Último tango en París

Dirección: Bernardo Bertolucci.

(Último tango a Parigi; Francia/Italia, 1972)

Con Marlon Brando, Maria Schneider, Jean-Pierre Léaud.

Durante una mañana de invierno en París, un hombre de 45 años que acaba de enviudar y una actriz amateur de 20 se encuentran casualmente mientras visitan un departamento que ambos desean alquilar. La atracción entre ellos es fuerte y, mediando apenas unas pocas palabras, deciden iniciar una relación tan intensa como anónima.

Prohibida en 1972 por el Ente, la película logró sin embargo tener estreno comercial al año siguiente gracias a la intervención del organismo a cargo de Octavio Getino, pero la acción judicial de un abogado católico consiguió el decomiso de la copia y la suspensión de las funciones, con lo cual el film estuvo en cartel apenas un día.

A las 14, 18 y 21 horas (129’; DM).

Domingo 31

La gran comilona

Dirección: Marco Ferreri.

(La grande bouffe; Francia/Italia, 1973)

Con Marcello Mastroianni, Michel Piccoli, Philippe Noiret, Ugo Tognazzi.

El film más famoso del italiano Marco Ferreri fue vilipendiado en el momento de su estreno en el Festival de Cannes por su supuesta perversidad y decadencia, además de su potente ataque a la burguesía. Cuatro amigos, interpretados por cuatro estrellas del cine internacional, se retiran a una mansión de campo con la intención literal de comer y fornicar hasta morir.

Originalmente prohibida, la intervención del Ente a cargo de Getino logró un fugaz estreno comercial, luego del cual volvió a ser censurada.

A las 14, 18 y 21 horas (130’; DM).

Lunes 1°

Cruising

Dirección: William Friedkin.

(EE.UU., 1980).

Con Al Pacino, Paul Sorvino, Karen Allen.

Un asesino serial comienza a matar hombres en la ciudad de Nueva York, todos ellos participantes de juegos sadomasoquistas. El policía Steve Burns (Al Pacino) es el encargado de infiltrarse en el ambiente y aprender los códigos que rigen en esos lugares, con la intención de descubrir al responsable de los asesinatos. Atacada por derecha y por izquierda incluso antes de su estreno, Cruising se estrenó en Argentina con tantos cortes de la censura que se volvía incomprensible.

A las 14, 16.30, 19 y 21.30 horas (102’; DM)