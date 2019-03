Arde Cambiemos en Córdoba: para Negri son “inviables” las internas

De un lado, el Cambiemos más oficialista, con parte de la UCR, el PRO, la Coalición Cívica y el Frente Cívico. En nombres propios: Mario Negri, Héctor Baldassi, Luis Juez, apoyados por Elisa Carrió y la Casa Rosada.

Del otro lado, el radicalismo cordobés, con Ramón Mestre y el aparato provincial.

La escalada entre ambos espacios para definir el candidato a gobernador de Cambiemos no encuentra por ahora su límite. Como no se llegó a un consenso, se acordó ir a elecciones internas de cara a las elecciones generales del 12 de mayo. En Córdoba no están previstas las PASO.

Sin embargo, tras ese acuerdo empezaron a surgir dudas acerca de cómo se realizarían los comicios y quién los organizaría. Podrían votar todos los cordobeses que no estén afiliados a un partido externo a Cambiemos. Es decir, el 70% del padrón, casi 2,4 millones de personas.

Desde el sector de Negri pidieron medidas puntuales para asegurar la transparencia de los comicios. Pero las empresas de correo ya se abrieron: dijeron que no había tiempo para organizar las elecciones.

Negri plantea dudas sobre la transparencia de los comicios

El mestrismo jugó la carta tercer sector. Dijo que la UTN podría hacerse cargo, pero la universidad luego se bajó. También inició conversaciones con Open Data. Se trata de una ONG que cuenta con un sistema de fiscalización provisoria digital y hasta planea competir por el escrutinio provisorio de las elecciones generales de la provincia.

Sin embargo, desde el lado cuestionaron a esta compañía ya que “algunos de sus integrantes son funcionarios de la municipalidad de Córdoba, lo que atenta contra la exigencia de independencia que debe tener a estos fines”. Es decir, no podrían encargarse de fiscalizar la elección empleados de Mestre.

En este contexto es que hoy Negri sostuvo en conferencia de prensa que “se torna inviable llevar adelante la elección interna”, ya que “no se puede construir en base al voluntarismo, con la idea de que se pueden llevar y traer las urnas entre nosotros porque total nos conocemos”.

Además, argumentó que no se trata solo de una interna del radicalismo (a pesar de que tanto él como Mestre, los precandidatos, provengan de esa raigambre), sino que “por respeto a los demás partidos no se debe dirimir en una en una discusión de dirigentes radicales que han manejado esto desprolijamente. Yo soy un paria en la UCR porque no me dejaron sentar en la Mesa Electoral que ha tomado las decisiones”.

En este sentido, advirtió que el mayor riesgo sería que “Cambiemos Córdoba podría quedarse sin participar de la elección del 12 de mayo y estaríamos diciendo que no solo no escuchamos a la gente sino que trajimos las peores prácticas de la vieja política al corazón de Cambiemos”.

Además agregó que la voluntad es “buscar consenso y diálogo”, aunque hayan recibido agravios, y que no hay que desviar el principal objetivo, “ganarle al peronismo, que lleva 20 años gobernando a través de dos personas”.

Mestre, intendente de Córdoba, no quiso bajar su lista a pesar de que se lo pidieron desde la Casa Rosada

Desde el lado de Mestre, mientras tanto, siguen adelante con el proceso y aseguran que podrían llegar a realizarse los comicios internos de forma transparente. En este momento, solo Open Data parecería dispuesta y en condiciones de organizar las elecciones, a pesar de que el sector de Negri la impugne.

Mientras se busca una solución, está previsto que el próximo lunes se reúna la mesa nacional de Cambiemos para tratar varios temas de la alianza, aunque este sería el tema principal. Participarán, según informa Télam, Marcos Peña, Rogelio Frigerio y Gerardo Morales, entre otras figuras nacionales.

Igualmente, el lunes faltarían solo seis días para los eventuales comicios cordobeses, por lo que si sigue adelante esa alternativa tendría que haber definiciones antes del fin de semana.