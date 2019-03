Por qué el dólar blue está mucho más barato que el oficial

“Vamos a ver cómo es..., el reino del revés...”.

En las cuevas de la City parecieran cantar a María Elena Walsh... No entienden por qué en la Argentina el dólar ilegal está casi 10% por debajo del legal, cuando por lo general debería ocurrir lo contrario.

Un mesadinerista lo explica sencillo: “Es porque no hay un mango, la calle está seca. No hay demanda, pero como la gente tiene que vender su canuto para pagar la tarjeta, y las pymes para pagar sueldos, entonces está controlado”.

Ayer fue el segundo día hábil del mes y, ante el parate total de ventas, muchas empresas no llegaron a cubrir siquiera sus costos de estructuras. Por eso, debieron salir a rematar lo que tenían ahorrado en moneda extranjera para poder pagar los sueldos, que legalmente debe hacerse a más tardar el cuarto día hábil del mes siguiente. Esto provoca que el blue esté $ 39,80, contra los más de $ 43 al que lo venden algunos bancos.

“El blue es mejor mercado que el mercado único y libre de cambios (MULC): acá no hay huecos, siempre tenemos liquidez (si los 'perros' no andan dando vueltas). El MULC, operativamente, es como una empresa del panel general”, sintetiza un broker conocedor del sector.

Por ser principios de mes, muchos particulares y empresas debieron salir a vender sus reservas para poder afrontar los gastos, ya que por la caída en las ventas y la suba de costos, no le quedaba margen para pagar salarios y cubrir los cheques a los proveedores. En especial si se tiene en cuenta que, por las altas tasas, hoy los bancos le llegan a cobrar hasta 80% por el DDC (como denominan en la jerga financiera al descubierto) y casi 90% por el descuento de cheques.

"El que puede vender en blanco, vende todo en blanco; y el que no puede vender en blanco, muere con nosotros y vende lo minimo indispensable", dice un operador

En el sector cuevero, a estos valores, no hay descuento de cheques: está directamente paralizado.

“La plaza está seca, no hay facturación, venden su canuto porque no hay negocios, no hay actividad, lo único que hay es un parate total”, dice un cuevero, con cierta resignación en su tono de voz.

“Encima, venden ‘puchitos’ porque ahora pagamos menos que los bancos, entonces es sólo lo mínimo indispensable. A esto sumale que hay pocos pesos para comprar dólares, por lo que está reventado el negocio blue. El que puede vender en blanco, vende todo en blanco, y el que no puede vender en blanco, muere con nosotros y vende lo minimo indispensable”, sintetiza.

¿A qué obedece que el billete esté más barato que el formal? “Mucha venta, poca compra”, describe otro cuevero.

“No hay una corrida en el informal. De hecho en Paraguay se vende debajo del formal, porque no hay demanda de frontera del blue. Los locales minoristas tampoco están en plaza. Lo más importante es que no hay salida de capital por el informal porque no hay prima”, revelan en otra mesa de la City.

Cuando habla de prima se refiere a la ganancia que antes había por el 'puré', que era la diferencia o ganancia que se obtenía de comprar en el formal y luego vender en el blue.

Detalla a su vez que “hoy los minoristas se concentran en el Home Banking mayoritariamente, mientras el blue está muy calmado. Por eso acompaña al formal y no hay prima por sobre demanda o escasez”.

En el segmento formal, hay un 5% de spread entre el precio de compra y el de venta, ya que son $ 2 la diferencia entre ambas puntas en la mayoría de los bancos, por lo que resulta más conveniente adquirir billetes en casas de cambio online o en sociedades de bolsa, que cobran $ 1 más barato que los bancos y tienen sólo 2,5% de spread, o sea $ 1 de diferencia entre la punta compradora y la vendedora.