El dólar acelera la suba: salta hasta un peso y se encamina a los $ 43

El dólar no cede en su raid alcista y pasado el mediodía suma hasta un peso en la City porteña. De esta forma, el billete no solo superó la barrera de los $ 42 esta mañana, si no que ya se encamina a alcanzar los $ 43.

En el mercado mayorista, la divisa operaba 77 centavos arriba hasta los $ 41,52 en el MULC.

El dólar minorista sumaba $ 1 en las pantallas del Banco Nacion (BNA) hasta colocarse en los $ 42,60, mientras que en los bancos privados se vendía en un promedio de $ 42,35.

Para hoy la zona de no intervención fija un piso de $ 38,79 y un techos de $ 50,19.

Pese a que bancos de primera línea venden el dólar por arriba de $ 43, en el sector informal se consigue a $ 39,80 porque cada vez más pymes se desprenden de su 'canuto' para poder pagar sueldos. La gente sale a rematar sus verdes para pagar la tarjeta

El dólar blue subía en tanto $ 40,50.

"Cada vez que se opera, como las ofertas son chiquita, sube a cinco centavos. A eso se suma que todo el panorama está feo, adrs feo, riesgo país feo", señaló Claudio García de Oubiña Cambios.

Señaló que el mercado está atento a posibles intervención en el mercado a futuros. Tanto ayer como hoy hombres de mercado calculan que podría hacer algunas operaciones.

En la última disparada del billete el 20 de febrero pasado, el Central recurrió a operaciones en futuros y suba de tasas para contener el precio.

Por su parte, el economista Amilcar Collante planteó que el contexto internacional muestra un dólar a nivel global que se está fortaleciendo y monedas de emergentes que se están depreciando, aunque en menos magnitud que el peso argentino.

"Obviamente esto te lleva a una salida de los papeles argentinos, suba de riesgo país y en el corto la tasa de interés va a ajustar", remarcó.

Ayer la divisa avanzó casi un peso y volvió a enceder las alertas. Fue después de haber avanzado 70 centavos el viernes pasado y de dos ruedas sin operaciones por el feriado de Carnaval en la que los adrs mostraron números rojos y el riesgo país escaló hasta casi rozar los 750 puntos.

Hoy el BCRA ofrecerá al mercadoLetras de Liquidez a 7 días por $ 190.000 millones, en un día con vencimientos por $ 160.000 millones, lo que hace esperar una buena absorción de pesos, tal como sucedió en la rueda de ayer.