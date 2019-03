El Gobierno negocia reponer 12 cuotas sin interés para electrodomésticos

El Gobierno inició negociaciones con fabricantes y distribuidores para lanzar un plan de línea blanca para que todos los artículos que sean de eficiencia energética se puedan comprar en 12 cuotas sin interés. Sería quincenal y no sólo reactivaría las ventas de electrodomésticos, que vienen en caída libre, sino además ayudaría al público a pagar menos la boleta de luz, con los nuevos aumentos que se vienen en electricidad.

“No vamos a adelantar nada desde Gobierno porque estamos en un proceso de negociación con el sector”, respondieron a El Cronista desde el Ministerio de Producción y Trabajo.

Sin embargo, según pudo saber este medio de fuentes al tanto de las conversaciones, la intención del Ejecutivo es incluir todos los productos que tengan la nueva etiqueta de eficiencia energética en línea blanca, que abarca heladeras, freezers, calefones, termotanques, lavavajillas, cocinas, hornos, campanas, lavarropas, secarropas, estufa y aire acondicionado.

Heladeras, microondas y aires acondicionados, algunos de los productos alcanzados

El concepto de eficiencia energética consiste en lograr un menor consumo de energía frente a una misma prestación lo cual redunda, a su vez, en un monto menor a abonar en la factura de electricidad. Cuanta mayor eficiencia energética tenga un producto, mayor también será el ahorro en el consumo de energía para cada usuario.

En el país, desde 1999 la ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería estableció por medio de la resolución Nº 319/99 la obligatoriedad de la etiqueta de eficiencia energética en artefactos eléctricos de uso doméstico: heladeras, lavarropas eléctricos, aires acondicionados y artefactos de iluminación.

Asimismo, la ex Secretaría de Energía ha resuelto que los productos deben ofrecer un valor mínimo de eficiencia energética. Por debajo de esos niveles, está prohibida su comercialización. Para aires acondicionados la clase mínima para refrigeración es de tipo A y para calefacción de tipo C. En tanto, para lavarropas eléctricos la clase de eficiencia más baja puede ser de tipo B. Aquellos que obtengan una clasificación tipo C no podrán circular en el mercado. En el caso de refrigeradores y freezers es necesario que los productos tengan una clase de eficiencia energética “B” o superior.

El plan y sus antecedentes

El plan de cuotas sin interés sería en el marco del Ahora 12, un programa voluntario muy bien aceptado por comerciantes y consumidores porque favorece al consumo. A su vez, Ahora 12 tiene las mejores tasas de financiación del mercado: en promedio, son 66% más bajas que las demás. Durante el tercer trimestre de 2018, el programa Ahora 12 facturó $ 32.962 millones en un total de 9.510.344 operaciones.

Con la misma idea de aumentar el consumo, el año pasado se llevó a cabo la semana de la moda, a tasa 0% y con descuentos especiales de los bancos y los locales.

Y pensando en la vuelta a clases, hace dos semanas, el Ministerio de Producción y Trabajo lanzó ‘vuelta al cole‘, un progframa para la compra de útiles escolares, libros de texto y manuales en más de 3000 locales en todo el país. Todavía no tienen cifras, pero el sector les adelantó que fue un éxito la campaña.

“Todas estas acciones promocionales fueron trabajadas con los sectores, con el fin de fomentar el consumo y que el consumidor pueda financiar sus compras”, destacan desde la Secretaría de Comercio Interior.